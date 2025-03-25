Какие продукты нужно есть для набора мышечной массы

Самое важное вещество для наращивания мышц — это белок. При этом есть и другие продукты, которые обязательно необходимо включить в рацион.

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Продукты, в которых много белка. Для большинства людей наиболее эффективный способ нарастить мышечную массу — употребление 1,6−3,1 г белка на 1 кг веса в сутки и выполнение силовых упражнений. Также можете включить в рацион смесь животного и растительного белка. Вот некоторые источники протеина: куриная грудка, гороховый протеин, творог, креветки, греческий йогурт, яйца. Лучше всего в каждый перекус или приём пищи включать хотя бы один продукт, богатый белком.

Сложные углеводы. Они дают глюкозу, то есть основной источник энергии для тела. К сложным углеводам относятся фрукты (яблоки, персики, бананы, груши, ягоды), бобовые (чёрная фасоль, чечевица, нут, фасоль), цельные зёрна (коричневый рис, овёс, ячмень, киноа, гречиха), крахмалистые овощи (батат, картофель, тыква мускатная, тыква акорн).

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Полезные жиры. Они дают организму энергию, играют важную роль в усвоении витамина D, который нужен для поддержания здоровья мышц. Среди полезных жиров можно выделить авокадо, оливковое масло, семена и орехи, яичные желтки, жирные молочные продукты.

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