Что стоит добавить в рацион для поддержания организма

Врач-диетолог Екатерина Шебедя заявила, что семечки можно сделать отличным дополнением рациона.

В беседе с URA.RU эксперт отметила, что большое количество важных нутриентов в составе семечек позволяет поддержать организм.

«В частности, витамин Е и флавоноиды, которые являются антиоксидантами, помогают снизить риск различных заболеваний», — сообщила она.

По её словам, в семечках много магния и селена, необходимых для поддержания нервной системы и щитовидной железы.

Шебедя советует выбирать семена без добавок и употреблять не более 20 — 40 г семечек в день.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН посоветовала выбирать зерновой кофе и выпивать не более 100 мл напитка в первой половине дня.