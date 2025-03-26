Продукты, из-за которых замедляется метаболизм

Замедление обмена веществ может привести к набору веса, постоянной усталости, плохому пищеварению. И на это может влиять употребление определённой пищи.

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Высокообработанные сладкие продукты. Например, это хлопья для завтрака, батончики мюсли, другие продукты, в которых есть добавленный сахар. Они повышают уровень сахара в крови, что приводит к вялости. При длительном употреблении развивается резистентность к инсулину, что затрудняет эффективное сжигание жира.

Искусственные подсластители. Это хорошая альтернатива сахару, но только в правильных количествах. Аспартам и сукралоза изменяют баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике, что влияет на усвоение питательных веществ и метаболизм.

Рафинированные углеводы. Примеры такой пищи: белый хлеб, макароны, выпечка. Клетчатки в них мало, также они быстро превращаются в организме в сахар. Это быстро повышает уровень инсулина, особенно если не сочетать их постными белками и продуктами, содержащими много клетчатки.

Масла из семян. Если вы потребляете достаточно омега-3 из рыбы, льняного семени и грецких орехов, то это может смягчить последствия потребления омега-6 из таких масел.

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Алкоголь. При чрезмерном употреблении спиртного печень будет в первую очередь расщеплять алкоголь, а не сжигать жир. Это может привести к набору веса и к замедлению обмена веществ.

Альтернативы молочным продуктам с добавками. Речь идёт о миндальном, овсяном молоке. Они обычно содержат добавленные сахара, загустители и эмульгаторы, способные нарушить здоровье кишечника, обмен веществ.

Жареные блюда из ресторанов быстрого питания. В составе этих жареных продуктов есть вредные жиры, рафинированные углеводы и добавки, замедляющие метаболизм. Также они приводят к избыточному потреблению калорий, резистентности к инсулину, накоплению жира.

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