Продвижение ЗОЖ: в России будут развивать рынок функционального питания

Бизнес и государство договорились совместно развивать рынок функциональных продуктов питания, чтобы снижать риски хронических заболеваний среди населения. Соответствующее соглашение было заключено на полях II Форума "Женщины за здоровое общество" директором Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, академиком РАН, профессором Оксаной Драпкиной, директором по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василием Пушкиным и председателем правления Ассоциации производителей и поставщиков функциональных продуктов питания и ингредиентов Викторией Долгих.

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Далеко не все знают о принципах и необходимости внедрения функциональных продуктов в повседневную жизнь, поэтому необходимая часть работы - просветительская деятельность. В этом должно помочь наметившееся сотрудничество в лице государства, бизнеса, науки и общества. Так, стороны договорились о проведении совместных конференций, симпозиумов, совещаний, лекций, конкурсов, семинаров, выставок, ярмарок и других мероприятий по развитию рынка функциональных продуктов и продуктов, соответствующих принципам здорового питания.

Глобально функциональными называют продукты, богатые полезными для здоровья естественными растительными и животными ингредиентами. Они дают не менее 15% суточной нормы необходимых витаминов и минеральных веществ, белков и пищевых волокон в каждой порции. То есть в отличие от традиционных продуктов они помогают устранять дефициты потребления макро- и микронутриентов.

По данным ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, 40% населения страны не выполняют рекомендации по употреблению свежих овощей и фруктов (то есть пищевых волокон, витаминов и минералов). Проблема заключается еще и в том, что потребителям достаточно трудно обеспечить себе самостоятельно сбалансированный рацион питания с оптимальной калорийностью. Зачастую они потребляют избыток простых углеводов в виде рафинированной еды, насыщенных жиров и сахара, то есть пустые калории.

Проблемы с питанием - один из важнейших факторов, влияющих на развитие неинфекционных заболеваний и преждевременную смертность. Кроме того, 45% россиян, по данным эпидемиологических исследований, избыточно потребляют соль, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

В то же время тренд на здоровое питание в последние годы стал одним из ключевых в потребительской рознице. К примеру, в 2021 году, по данным ритейлеров, спрос покупателей на здоровое питание вырос вдвое и с тех пор продолжает расти. Новое соглашение способно подстегнуть этот процесс. В частности, договоренность включает в себя поддержку производителей функциональных продуктов и партнерство в проведении исследований о пользе включения функциональных продуктов питания в культуру потребления.

«Сейчас, когда новый рынок только формируется, крайне важно сотрудничество между всеми участниками процесса, — отметила Виктория Долгих. — Мы рады диалогу между бизнесом, государством, включая регулятора в лице Роспотребнадзора, и наукой. Мы понимаем, что функциональное питание должно стать мостиком между стандартными и лечебно-профилактическими продуктами. Так мы сможем эффективно выполнять поставленные президентом РФ задачи по развитию здоровьесберегающих технологий для активного долголетия».

Соглашение предусматривает и повышение доступности полезных функциональных продуктов через полки в торговых сетях, что способно стать фактором повышения их популярности. Тем более что качественную еду, богатую необходимыми микро- и макроэлементами, можно найти в ближайшем супермаркете.

«Мы в Х5 Group уже давно ведем работу по продвижению полезных продуктов, соответствующих принципам здорового питания, — рассказал директор по качеству торговой сети "Перекрёсток" Сергей Тюветский. — У нас есть внутренние регламенты для СТМ "Зеленая Линия", есть и специализированные полки, корнеры. Эта категория быстро растет, и мы четко понимаем потребительские предпочтения и ожидания. Сейчас сегментация полезных продуктов крайне важна, как и развитая навигация внутри торговой сети и в онлайне».

Торговым сетям отводится важная роль в процессе продвижения идей здорового питания и развития рынка функциональных пищевых продуктов. Ведь на "передовой" находятся именно они, напрямую взаимодействуя с потребителем.

Продвижением инновационных продуктов с высокой пищевой плотностью на массовом рынке занимается Ассоциация производителей и поставщиков функциональных продуктов питания и ингредиентов. Она была создана при поддержке Роскачества по инициативе торговой сети "Перекрёсток" (входит в структуру ведущей российской продуктовой розничной компании X5 Group, управляющей также торговыми сетями "Пятёрочка" и "Чижик". - Прим. ред.) и руководителей наукоемких пищевых производств.

Свою миссию Ассоциация, объединяющая уже 25 компаний, видит в повышении доступности высоконутриентных, функциональных продуктов питания, чтобы миллионы людей получили возможность выбора и могли покупать такой товар. Благодаря добровольной сертификации в Роскачестве, продукты можно будет маркировать как "функциональные", то есть покупатели достаточно легко смогут найти их на полках, а соответствие состава стандартам не будет вызывать вопросы. Сегодня уже проведена первая сертификация функциональной хлебобулочной продукции - белково-полбяного хлеба (компании ООО "Здоровый Хлеб". - Прим ред.) с высоким содержанием пищевых волокон, растительного белка, магния, железа и витаминов группы В.

«Наша задача совместно с Ассоциацией - выстроить процесс так, чтобы товары с высокой нутриентной плотностью попали на полки магазинов и были верифицированы, промаркированы, видны и доступны нашим покупателям», — пояснил Сергей Тюветский.