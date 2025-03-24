Как поддерживать водный баланс и чувствовать себя моложе

Британский терапевт Амир Хан назвал фрукты, способствующие сохранению молодости и улучшению самочувствия. По его словам, дыни, апельсины и другие фрукты с высоким содержанием воды помогают поддерживать кожу увлажненной, делая морщины менее заметными.

© unsplash

Основной ошибкой в уходе за собой врач считает недостаток воды. Обезвоживание негативно сказывается не только на внешности, но и на работе суставов, пищеварительной системе и общем уровне энергии. Специалист советует пить больше воды и включать в рацион сочные фрукты, чтобы поддерживать водный баланс.

Также Хан предупредил о вреде длительного воздействия экранов смартфонов, телевизоров и компьютеров. По его словам, излучаемый синий свет разрушает коллаген, ускоряя старение кожи.

Еще одним фактором, ухудшающим внешний вид, терапевт назвал малоподвижный образ жизни. Отсутствие физической активности приводит к застою крови, ухудшению цвета лица и снижению тонуса мышц, что делает тело менее подтянутым. Об этом сообщает Daily Mirror.

Ранее диетолог рассказала, сколько чипсов можно съесть без вреда для здоровья. По словам специалиста, этот продукт является очень калорийным, поэтому его нельзя употреблять каждый день. Важно также помнить, что ингредиенты чипсов вызывают пищевую зависимость. Их относят к категории «пищевых наркотиков». В чипсах присутствует большое количество жира, быстрых углеводов и соли. Регулярное употребление чипсов ведет к появлению лишних килограммов и не полезно для здоровья. Считается, что чипсы, приготовленные в печи, менее вредны. Но при частом употреблении они нарушают работу метаболической системы, что может привести к серьезным заболеваниям.