В чем польза ванн с магниевой солью

Теплая ванна – известное средство расслабления, а если добавить в нее магниевые хлопья, эффект может усилиться. Помимо расслабления хлопья из магниевой соли могут уменьшить мышечные спазмы и помочь со сном.

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Сегодня многие люди принимают добавки с магнием. Специалисты говорят, что принятие ванны с магниевыми хлопьями может оказать такой же эффект, что и добавки.

Несмотря на то, что исследования по абсорбции магния через кожу имеют неоднозначные результаты и точно не ясно, какое количество магния может впитаться в кожу при принятии ванны – этот метод нельзя назвать неэффективным. По словам К. Эшли Гарлинг-Наньес, доктора фармакологии из Фармацевтического колледжа Техасского университета в Остине, кожа – самый большой орган в организме, поэтому можно полагать, что через кожу может усвоиться достаточно много магния. Сама концепция принятия минеральных ванн имеет многовековую историю: люди «замачивали» ноги в английской соли для снятия боли – хлопья магния также помогают при воспалении и болезненности, – рассказала она verywellhealth.com.

Помимо расслабления мышц, купание в магниевой ванне помогает снять тревогу, успокоиться и лучше заснуть. Магний – ключевой минерал для организма, влияющий на то, как функционируют нейротрансмиттеры в мозге. Поэтому он связан со снижением симптомов депрессии и снижением уровня кортизола.

При дефиците магния людям могут рекомендоваться оральные добавки, но ванны с хлопьями магния могут подойти тем, кто не переносит оральные добавки магния, например, людям с синдромом раздраженного кишечника, болезнью Крона и так далее. При пероральном приеме у них может наблюдаться диарея, а при воздействии через кожу желудочно-кишечной «побочки» можно избежать.

Противопоказанием для использования магниевых хлопьев могут быть кожные патологии. Людям с экземой, псориазом или открытыми порезами они могут усугубить состояние кожи.

Людям без противопоказаний ванну с магниевой солью рекомендуется принимать в течение 15 минут. Использует следует порядка одной чашки хлопьев на ванну.