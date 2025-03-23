Как брокколи может спасти суставы от разрушения

Употребление в пищу брокколи может предотвратить разрушение суставов, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. По ее словам, эффект обусловлен высоким содержанием в овоще сульфорафана, который также способен снимать воспаления.

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Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан — соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением, — объяснила врач.

Сухорукова добавила, что брокколи также содержит много витамина С. Помимо прочего, он снижает в организме уровень гормона стресса, что в целом положительно влияет на самочувствие.

Ранее гастроэнтеролог предупредила, что беременным женщинам следует воздерживаться от употребления розмарина, так как эта специя может спровоцировать непроизвольное сокращение матки, преждевременные роды или выкидыш. Кроме того, розмарин повышает артериальное давление и увеличивает нагрузку на почки из-за мочегонного эффекта.

До этого врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, что ежедневное употребление отрубей способствует очистке организма от шлаков. Она отметила, что благодаря высокому содержанию клетчатки данный продукт улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кишечника.