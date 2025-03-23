Развеяны самые частые мифы о весеннем авитаминозе

Самые глупые мифы о весеннем авитаминозе: не верьте в эту чушь
Весной многие говорят об авитаминозе, но вокруг этой темы существует множество самых глупых мифов.
Миф №1: «Авитаминоз бывает у всех весной».
На самом деле настоящий авитаминоз — это серьезное заболевание, вызванное полным отсутствием витаминов. У большинства людей наблюдается лишь гиповитаминоз — нехватка определенных витаминов, которая легко корректируется питанием.
Миф №2: «Фрукты и овощи из магазина бесполезны».
Современные методы хранения и транспортировки позволяют сохранять витамины в продуктах. Даже зимние яблоки содержат полезные вещества.
Миф №3: «Витамины нужно принимать горстями».
Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу, который не менее опасен, чем их нехватка.
Миф №4. «Авитаминоз вызывает сонливость и усталость».
Эти симптомы могут быть связаны с недостатком солнечного света, стрессом или неправильным режимом сна, а не только с нехваткой витаминов.
Не верьте в эту чушь — лучше сбалансируйте питание и проконсультируйтесь с врачом, если чувствуете недомогание.