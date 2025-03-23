Развеяны самые частые мифы о весеннем авитаминозе

Весной многие говорят об авитаминозе, но вокруг этой темы существует множество самых глупых мифов.

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Миф №1: «Авитаминоз бывает у всех весной».

На самом деле настоящий авитаминоз — это серьезное заболевание, вызванное полным отсутствием витаминов. У большинства людей наблюдается лишь гиповитаминоз — нехватка определенных витаминов, которая легко корректируется питанием.

Миф №2: «Фрукты и овощи из магазина бесполезны».

Современные методы хранения и транспортировки позволяют сохранять витамины в продуктах. Даже зимние яблоки содержат полезные вещества.

Миф №3: «Витамины нужно принимать горстями».

Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу, который не менее опасен, чем их нехватка.

Миф №4. «Авитаминоз вызывает сонливость и усталость».

Эти симптомы могут быть связаны с недостатком солнечного света, стрессом или неправильным режимом сна, а не только с нехваткой витаминов.

Не верьте в эту чушь — лучше сбалансируйте питание и проконсультируйтесь с врачом, если чувствуете недомогание.