Диетолог рассказал о способе отказаться от сладостей

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, как можно побороть зависимость от сладостей. Этот способ он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Кабанов объяснил, что резкий отказ от сахара не приводит к проблемам с пищеварением или работой внутренних органов, однако может ухудшить психологическое состояние человека.

«Мы действительно имеем дело с настоящей зависимостью, которая может быть еще сильнее алкогольной или никотиновой. Но никто не считает больным человека, который перебирает с потреблением сахара. Однако многие из нас находятся на грани серьезных хронических заболеваний — от кариеса до ожирения», — предупредил диетолог.

Тем, кто хочет отказаться от продуктов с сахаром, Кабанов порекомендовал снижать их количество в рационе постепенно. Кроме того, он посоветовал вырабатывать привычку заменять их фруктами или продуктами с натуральными сахарозаменителями.

Ранее Кабанов предупредил о вреде шампанского. Диетолог отметил, что этот напиток содержит очень много сахара. По его словам, в бутылке шампанского две суточные нормы сахара для взрослого человека.