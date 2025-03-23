Какие продукты разрушают организм не меньше сигарет

Некоторые продукты могут нанести вред здоровью не меньше, чем курение. Они способны разрушать мозг, печень, почки и нервную систему. Существует семь главных врагов вашего здоровья.

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Навредить серьезно организму может сахар — его избыток приводит к ожирению, диабету, болезням сердца и печени. Трансжиры, которые содержатся в фастфуде, маргарине и выпечке, также «убивают» организм. Они повышают уровень «плохого» холестерина и риск сердечных заболеваний.

Колбасы, сосиски и бекон содержат нитраты и консерванты увеличивают риск рака кишечника, а газированные напитки разрушают зубную эмаль и повышают риск диабета. Соленые закуски также могут навредить — избыток соли приводит к гипертонии, болезням почек и сердца.

Нанести удар по здоровью также могут энергетики. Высокое содержание кофеина и сахара в них негативно влияет на сердце и нервную систему. А регулярное употребление алкоголя разрушает печень и мозг.