Из-за чего люди теряют слух и что делать, чтобы этого не произошло

Как мы слышим с детства? Как слышим на склоне лет? Почему буквально с пеленок надо холить и лелеять слух? Вопрос обращен к заведующему кафедрой сурдологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президенту Национальной медицинской ассоциации сурдологов, эксперту РАН профессору Георгию Таварткиладзе. Под его руководством впервые в стране разработаны система универсального аудиологического скрининга и программа многоканальной кохлеарной имплантации. И - что очень важно - они внедрены в клиническую практику, успешно используются.

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Георгий Абелович, вот и на недавнем международном форуме, посвященном детскому здоровью, вас, "докладчика по слуху", долго не отпускали с трибуны. Вопросы были и вообще об охране слуха, и совсем частные, конкретные от родителей, приглашенных на форум, от коллег. Не только сердце, но и слух всему голова?

Георгий Таварткиладзе: Разве можно это оспорить? В нашем Втором меде был известный ансамбль "Камертон". В одной из песен, которую он исполнял, звучали слова: "Человек родился, сразу в крик".

Крик - признак слуха? Глухой кричать не может?

Георгий Таварткиладзе: Кричать может. Но это не значит, что он слышит.

А как узнать, слышит или нет?

Георгий Таварткиладзе: Прежде всего ориентируемся на безусловные рефлекторные реакции, которые развиваются в первые месяцы после рождения. Появляется гуление, лепет. Однако главное - и это достижение российской медицины - внедрение системы универсального аудиологического скрининга. Этот скрининг предписывает: каждый новорожденный должен быть обследован перед выпиской с использованием объективных методик.

То есть с первых дней после рождения можно выявить нарушение слуха. Не стану вдаваться в подробности, но в современном роддоме, подчеркиваю, именно в роддоме, а не в неких иных условиях, должен появляться ребенок на свет. Есть или, по крайней мере, должна быть соответствующая аппаратура, правильно подготовленные кадры, которые дадут свое грамотное заключение: со слухом все в порядке или есть подозрения на его нарушения. И что очень важно! У нас же есть все возможности не только для диагностики, но и для начала индивидуальной реабилитации.

Но это уже не в роддоме?

Георгий Таварткиладзе: Не в роддоме. В нашей стране создана сеть специализированных сурдологических центров.

К появлению таких центров именно вы имеете непосредственное отношение...

Георгий Таварткиладзе: Да, развитием сети таких учреждений непосредственно занимался наш Центр, созданный как Всесоюзный научный центр аудиологии и слухопротезирования Минздрава СССР.

По статистике ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей имеют риск развития нарушений слуха из-за использования индивидуальных наушников - "затычек".

Сарафанное радио меня проинформировало, что в вашей квартире на Мосфильмовской большая коллекция улиток из стекла, фарфора, бронзы... Да, многие из нас некоторым образом собиратели чего-то близкого. В общем, коллекционеры. Вы коллекционер улиток?

Георгий Таварткиладзе: Требуется объяснение? Самое элементарное. Главное в наших ушах так называемые улитки. Это крохотный орган, который воспринимает звуки и речь, обеспечивает нам возможность слышать собеседника, слушать музыку...

И зона вашего притяжения - улитка?

Георгий Таварткиладзе: Не только улитка! И даже не она главная. Главное - и улитка, и наши мозги.

Когда человек рождается и при этом и то, и другое у него в полном порядке, он нормально слышит?

Георгий Таварткиладзе: Если бы все было так просто. Ведь никак не сбросить со счетов генетику, наследственность, окружающую среду, которая отнюдь не всегда к нам благосклонна. Порой мы сами удивляемся, когда, казалось бы, без видимых причин ребенок теряет слух. Почти не удивляемся убыванию слуха по мере прибавки к жизни лет. Есть статистика. Некоторые данные можем привести. В сегодняшнем мире, где заявляет о себе искусственный интеллект, где роботы становятся повседневностью, потерь слуха не становится меньше.

Господи, как мрачно.

Георгий Таварткиладзе: Вы не правы! Новейшие технологии позволяют нам сегодня возвращать слух.

Была уверена, что вы об этом скажете. Ваши коллеги просветили, как вы в 1991 году, будучи директором Всесоюзного научного центра аудиологии и слухопротезирования, внедрили в стране метод многоканальной кохлеарной имплантации. Кстати, откуда вы узнали о нем? Везунчик по жизни? Об одном таком случае даже знаю. Ваш друг, коллега академик Николай Николаевич Володин как-то рассказал о необычной встрече в самолете, летевшем из Стамбула в Вену...

Георгий Таварткиладзе: Николай Николаевич ничего не преувеличил. Я летел с Международного конгресса, который был в Италии. Летел через Стамбул в Вену. Соседкой в самолете оказалась дама из Соединенных Штатов, которая занимается генно-инженерными технологиями в области слуха. А с кохлеарной имплантацией я познакомился в Париже в клинике профессора Генри Швара, одного из создателей многоканального кохлеарного импланта.

Слух слухом. Но, выходит, те, кто им занимается, видят друг друга издалека и умеют не только слышать друг друга, но и находить общий язык. Вот и перейдем к общему языку. Время от времени бываю на различных мероприятиях, в том числе молодежных. Современные, активные, красивые, образованные, общаются между собой. Но поражает: почти у всех в ушах "затычки", в руках телефоны или микрофоны. Подобное и в театрах, и в парках. Мода? Эти "затычки" в ушах не вредны? Защищают от развития глухоты? Или совсем наоборот?

Георгий Таварткиладзе: Еще как наоборот, еще как вредны! Об этом свидетельствует та же статистика. Люди сами выключают себя из мира натуральных звуков, из мира нормального восприятия речи. Практически каждый день я не только принимаю, но и в повседневной жизни сталкиваюсь с людьми с проблемами слуха.

Вы не поверите, но, по статистике ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей и подростков имеют риск развития нарушений слуха из-за использования индивидуальных прослушивающих устройств, посещения рекреационных заведений.

Беда в том, что обладатели "затычек" не считают сие ненормальным, не стремятся избавиться от этой привычки. Они не слышат нас, специалистов. Но, поверьте, мы не можем им сказать спасибо за то, что мы никогда не останемся без работы. Век у нас цифровой. И он выдает, на мой взгляд, очень грустные данные. Затычки - затычками, но в нашей специальности, как и в любой другой медицинской специальности, действуют свои законы: законы генетики, влияние окружающей среды, технологий и т.д. и т.п.

И вот предсказания, если не будем вооружены, если не будет должным образом срабатывать система выявления, предупреждения, охраны нашего здоровья, в том числе и слуха, то к 2050 году количество людей с нарушенным слухом в мире превысит 2,5 миллиарда. Среди них более 700 миллионов будут иметь инвалидизирующие нарушения слуха.

И потому по традиции в чудном городе Суздале в сентябре 2025 года состоится теперь уже 11-й Национальный конгресс аудиологов и 15-й Международный симпозиум "Современные проблемы физиологии и патологии слуха"?

Георгий Таварткиладзе: Спасибо за такую информационную поддержку. Она ко многому обязывает. Традиционно каждые два года в Суздале собираются специалисты, которые занимаются проблемами диагностики нарушений слуха и реабилитацией пациентов с тугоухостью и глухотой.

Не надо слушать громкую музыку. И откажитесь от ушных "затычек".

Многие из нас становятся жертвами рекламы. Особенно той, которая касается здоровья. Буквально зашкаливает обилие приглашений на проверку слуха, приобретение слуховых аппаратов. Всегда ли нужен слуховой аппарат? Можно ли его приобрести, зайдя на минутку в некое зазывающее учреждение?

Георгий Таварткиладзе: Реклама - двигатель! С этим ничего не поделать. Но если речь идет о здоровье, то она далеко не безобидна. И прежде чем приобрести слуховой аппарат, необходимо пройти специальное обследование. Не каждый аппарат может подойти к конкретному уху конкретного пациента.

Не рекламы ради! С вас, Георгий Абелович, с президента Национальной медицинской ассоциации сурдологов, советы нашим читателям.

Георгий Таварткиладзе: Не уклоняйтесь от исследования слуха в роддоме. При подозрении на проблемы со слухом у вашего ребенка сразу же обращайтесь к врачу-сурдологу. Не надо слушать громкую музыку. Если вам поставлен диагноз "нарушения слуха", их можно скомпенсировать при ранней индивидуальной реабилитации. Откажитесь от ушных "затычек". Берегите свой слух в течение всей жизни!

Визитная карточка

Георгий Абелович Таварткиладзе родился в Грузии, а на врача учился во Втором медицинском институте в Москве. Решение стать врачом пришло из семьи. Ближайшие родственники были врачами. Сколько Георгий себя помнит, в семье постоянно были разговоры о медицине, о здоровье. У единственного ребенка не было иных представлений о будущем, кроме врачевания. А лучшим местом для его получения, опять же по мнению семьи, была Москва. Проблем с поступлением не было: школу Георгий окончил с золотой медалью. А в самом вузе - одном из лучших в стране - тоже не было проблем: иначе Георгий не стал бы Ленинским стипендиатом.

Основные научные направления, разрабатываемые Георгием Абеловичем, посвящены проблемам раннего выявления нарушений слуха, начиная с периода новорожденности, ранней реабилитации больных с нарушениями слуха и глухотой, в том числе методом кохлеарной имплантации.

Песню "Услышь меня, хорошая" композитор Соловьев-Седой написал для своей единственной глухонемой дочери, которая тем не менее достигла многого - стала актрисой Театра мимики и жеста.