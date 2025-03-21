Как укрепить кости с помощью пилатеса

Чтобы укрепить кости после 35 лет, следует придерживаться правильного питания, заниматься упражнениями и растяжкой, посоветовала физиотерапевт, эксперт по пилатесу Клэр Миллс. По ее словам, которые передает Мойка78, это поможет оставаться активным и здоровым на долгие годы.

Нагрузки помогают костям, поскольку во время упражнений мышцы сокращаются против воли, оказывая давление на кости и стимулируя клетки, формирующие костную ткань, называемые остеобластами. Они формируют новый костный материал, — объяснила специалист.

Она отметила, что регулярные силовые тренировки повышают минеральную плотность костной ткани. Также важно употреблять продукты, богатые белком, магнием, кальцием и витамином D. Кроме того, рекомендуется делать упражнения на растяжку, чтобы улучшить кровообращение в костях и сохранить гибкость суставов.

Ранее компания «Прокерамика» на полях Форума будущих технологий в столице России показала 3D-модели человеческих костей. Для изготовления использовался оксид алюминия. Среди представленных экспонатов — человеческий череп и берцовая кость.