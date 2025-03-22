Похудевший почти на 100 килограммов без голодания мужчина раскрыл свой секрет

Lenta.ru

24-летний мужчина по имени Гарри Спаканья похудел почти на 100 килограммов без экстремального голодания. Свой секрет потери веса он раскрыл изданию The Sun.

Похудевший почти на 100 килограммов мужчина раскрыл свой секрет
© Lenta.ru

Спаканья признался, что в самый критический момент его вес достиг примерно 190 килограммов при росте 185 сантиметров. По словам молодого человека, его основной рацион не был ужасным, он ел, как и все, но в перерывах между приемами пищи постоянно и обильно перекусывал.

«У меня были проблемы с психическим здоровьем, поэтому я ел, чтобы почувствовать себя лучше», — отметил он.

Изменить ситуацию он решил после разговора с другом, который прямо сказал Спаканье, что его внешний вид вызывает беспокойство. Вскоре молодой человек записался в команду по футболу, где играли мужчины с лишним весом.

«Я думаю, это помогло больше всего. С командой мы постоянно были на связи, поддерживали друг друга», — добавил мужчина.

Через пять месяцев, когда лишний вес уменьшился, мужчина записался в тренажерный зал, чтобы нарастить больше мышечной массы.

Спаканья утверждает, что за полтора года похудел на 90 килограммов и намерен сбросить еще семь, чтобы весить 83 килограмма. Мужчина отметил, что больше не ищет в еде эмоциональную опору.

«Теперь я намного лучше справляюсь с эмоциями без еды, и это происходит благодаря уверенности и силе, которые я приобрел, изменив свое тело», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова назвала полезные для мужского здоровья продукты. По ее словам, одним из важнейших элементов рациона являются тыквенные семечки.

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Елена Хохлова