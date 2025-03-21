Почему после диеты килограммы возвращаются с прибавкой

Вы сбросили 5 кг на диете, но через месяц они вернулись с лишними килограммами? Это не ваша вина.

Многие методы похудения работают против организма. Резкое сокращение калорий включает режим выживания: метаболизм замедляется, а каждая калория запасается. После возврата к обычному питанию вес растет еще быстрее. Ошибка в том, что диеты воспринимаются как временная мера, а не изменение образа жизни.

Жесткие ограничения учат организм бояться голода, и он начинает усиленно копить жир. Вместо этого меняйте привычки постепенно: уменьшайте порции на 10% в неделю, заменяйте вредные продукты полезными. Это поможет избежать срывов.

Считать каждую калорию — утомительно и бессмысленно. Калории из брокколи и пончика усваиваются по-разному: клетчатка и белок требуют больше энергии, а сахар быстро превращается в жир. Сосредоточьтесь на качестве еды, а не на цифрах.

Физическая активность важна, но перетренированность вредит. Избыток нагрузок повышает уровень кортизола, что провоцирует набор веса. Оптимально сочетать кардио с силовыми тренировками и не забывать о восстановлении.

Ключевой момент — работа с психологией. Еда часто становится способом справиться со стрессом или скукой. Найдите другие источники радости: хобби, прогулки, общение. И помните: небольшие послабления — это нормально. Главное — не превращать их в затяжные срывы.

Ранее сообщалось, что гречка с грибами, запеченная в духовке, — это сытное и низкокалорийное блюдо, которое отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Всего 200 ккал на порцию.