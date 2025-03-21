Какие виды пищи улучшат работу кишечника и пищеварение

Питание может играть ключевую роль в поддержании здорового состава бактерий в кишечнике. Вот какие продукты нужно для этого употреблять.

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Продукты, богатые клетчаткой. Регулярное употребление цельного зерна и клетчатки связывают с увеличением количества полезных бактерий в кишечнике. При этом клетчатка бывает растворимая и нерастворимая. К продуктах, в которых много клетчатки, относят отруби сорго, булгур, цельнозерновую муку, овёс, дикий рис, гречиху, семена льна, подсолнечника, кунжута, чиа, миндаль, фундук, фисташки, орехи макадамия, фасоль, белую фасоль, зелёный горошек, колотый горох, нут, красную и зелёную чечевицу, лук, морковь, грибы, свёклу, брюссельскую капусту, белокочанную капусту, кабачки, артишоки, персики, апельсины, абрикосы, ежевика, гранаты, авокадо, сушёный инжир, изюм.

Пребиотические продукты. Это чеснок, лук, топинамбур, цикорий, спаржа, бананы, ячмень, пшеница, рожь, горох, фасоль, молоко.

Пробиотические продукты. К ним относится, например, йогурт. Также пробиотики могут добавлять в неферментированные продукты: молоко, соки, смузи, хлопья, смеси.

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Ферментированные продукты. Они включают квашеную капусту, комбучу, темпе, йогурт, мисо, соленья, кимчи, сырой, нефильтрованный яблочный уксус. Согласно одному исследованию, употребление 100 г ежедневно улучшает микробиом кишечника.

Продукты, богатые антиоксидантами. Это овощи, фрукты, орехи, семена, цельнозерновые продукты.

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