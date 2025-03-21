Как весной начинать тренировки на улице

Весной необходимо плавно увеличивать физическую активность, поскольку резкие нагрузки могут привести к скачкам давления и перегрузке сосудов. Об этом сообщил врач-кардиолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Денис Соколов.

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По его словам, после зимнего периода важно постепенно наращивать интенсивность тренировок, начиная с прогулок и легких упражнений. Здесь идеально подойдут йога, плавание и растяжка как наиболее безопасные и полезные виды активности для укрепления сосудов.

Кроме того, специалист подчеркнул, что увеличение нагрузки без учета состояния сердечно-сосудистой системы может негативно сказаться на здоровье. Поэтому важно следить за пульсом и общим самочувствием, а при появлении головокружения, слабости или одышки немедленно снижать интенсивность упражнений.

Кроме того, врач отметил РИАМО важность правильного подбора одежды и обуви для занятий спортом, а также соблюдения водного баланса и контроля температуры тела.

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