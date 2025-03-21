Раскрыта польза халвы для женщин

Халва из молотого кунжута, орехов или семян подсолнечника способна восполнить дефицит железа, кальция и магния в организме, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По словам биолога, это лакомство полезно для правильной работы сердца, а также помогает бороться с воспалениями и сохранять молодость организма.

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Халва, изготовленная из тахини — молотого кунжута, орехов или семян подсолнечника, богата белками, витаминами и минералами, такими как кальций, железо и магний. Она может быть полезна как источник энергии и питательных веществ. Кроме того, халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут помочь улучшить здоровье сердца и снизить воспаление. Очень полезна халва пожилым людям из-за содержания клетчатки, которая «подкармливает» полезные бактерии в толстом кишечнике, — сказала Лялина.

Она добавила, что витамин Е, который содержится в составе халвы, очень полезен женщинам. В арахисовой халве, добавила Лялина, главным компонентом является кремний, который необходим хрящам, сухожилиям и зубам. Кроме того, по словам биолога, халва из льняного семени поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Однако семена и орехи, которые являются главными компонентами халвы, — самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно. Халву, включенную в состав сбалансированного рациона, оптимально употреблять в количестве не более 50 граммов в сутки, — добавила Лялина.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что лучшая диета при варикозе включает зелень, орехи, растительные масла и рыбу. По его словам, эти продукты помогут укрепить сосудистые стенки и улучшить состояние.