Названа максимальная суточная доза соли

Употребление свыше пяти граммов соли в день значительно повышает риск инсульта, заявила NEWS.ru невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. Специалист подчеркнула, что для сохранения здоровья важно не только контролировать количество соли, но и пересмотреть рацион в целом, включив в него больше полезных продуктов.

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Не стоит пренебрегать такими мерами, как сокращение количества соли в рационе до пяти граммов в день и отказ от продуктов с высоким содержанием холестерина. Питание, включающее большое количество мяса, яиц, жареной и соленой пищи, очищенный хлеб, жирные молочные продукты, сладкие десерты и чипсы, увеличивает риск инсульта на 58%. В то время как употребление продуктов из цельных зерен, фруктов, овощей и рыбы снижает этот риск на 30%, — пояснила Копцева.

По словам врача, чтобы снизить уровень сахара и холестерина в крови, необходимо придерживаться правильного питания не менее трех-четырех месяцев. Для достижения положительного эффекта она посоветовала добавлять в повседневный рацион фрукты, овощи и молочные продукты с минимальным содержанием жиров.

Стоит отказаться от жирной и тяжелой пищи, чтобы снизился уровень сахара и холестерина в крови. Добавляйте в повседневный рацион фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты с содержанием жира не более 3,5%, а также одну порцию рыбы два-три раза в неделю. Для получения результата необходимо придерживаться диеты не менее трех-четырех месяцев, — резюмировала Копцева.

Ранее сомнолог и эндокринолог Дарья Лебедева заявила, что недосып чреват развитием диабета, гипертонии и инсульта. По ее словам, длительное нарушение сна также может спровоцировать ожирение.