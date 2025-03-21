Химик рассказал об опасности разогрева еды в пластиковом контейнере

Химик Дорохов: разогревать еду в пластиковом контейнере может быть опасно
Не во всех пластиковых контейнерах безопасно хранить еду, все зависит от вида пластика, из которого они сделаны. Об этом рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT.
По словам ученого, особое внимание нужно обращать на маркировку посуды для хранения. Ее оставляют на дне контейнера в виде треугольника с числом внутри. Числа от 1 до 7 обозначают вид пластика, из которого изготовлена емкость.
Так, безопасными для пищевых продуктов признаны контейнеры с номерами 5 (полипропилен) и 2 (полиэтилен высокой плотности). Они даже при высоких температурах не выделяют токсичных веществ, отметил ученый.
«Емкости с номером 1 (PETE) рассчитаны лишь на однократное применение, например для бутылок с напитками. Повторное использование таких контейнеров чревато выделением токсинов, особенно при воздействии тепла. Посуда из полистирола (PS) при нагревании размягчается и деформируется, поэтому не предназначена для горячей пищи», — сказал Дорохов.
По словам химика, при высоких температурах полистирол плавится и выделяет стирол. Это вещество при вдыхании или попадании в организм может вызывать раздражение слизистых оболочек, головные боли, головокружение, а также плохо влияет на функцию печени и почек, на кровеносную и нервную системы.