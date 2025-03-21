Популярные упражнения для женского здоровья оказались вредны для сексуальной жизни

Lenta.ru

Физиотерапевт и эксперт по женскому здоровью Сара Перси заявила, что упражнения Кегеля, которые помогают укрепить мышцы тазового дна, могут негативно сказаться на сексуальной жизни. Об этом она рассказала Daily Mail.

Популярные упражнения для женского здоровья оказались вредны
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Перси предупредила: хотя упражнения Кегеля полезны для женского здоровья в целом и для интимной жизни в частности, если переусердствовать при их выполнении, секс может стать болезненным. Она объяснила, что, если тренировать тазовое дно, когда мышцы и так слишком напряжены, они станут еще более спазмированными. Из-за этого боли во время полового контакта и дискомфортные ощущения в области спины и таза усилятся.

«Со временем вы просто будете ходить с перенапряженными мышцами тазового дна, что на самом деле может привести к таким явлениям, как сильная боль во время менструации, спазмы в животе во время менструации на протяжении всего цикла», — отметила Перси.

Также, по ее словам, из-за слишком частого выполнения упражнений Кегеля женщины могут испытывать дискомфорт при использовании тампонов и менструальных чаш.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала, как можно улучшить качества секса и сделать оргазмы ярче. По ее словам, усилить удовольствие во время полового контакта поможет тренировка мышц тазового дна с помощью тренировок по методу Кегеля.

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