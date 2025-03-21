Популярные упражнения для женского здоровья оказались вредны

Физиотерапевт и эксперт по женскому здоровью Сара Перси заявила, что упражнения Кегеля, которые помогают укрепить мышцы тазового дна, могут негативно сказаться на сексуальной жизни. Об этом она рассказала Daily Mail.

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Перси предупредила: хотя упражнения Кегеля полезны для женского здоровья в целом и для интимной жизни в частности, если переусердствовать при их выполнении, секс может стать болезненным. Она объяснила, что, если тренировать тазовое дно, когда мышцы и так слишком напряжены, они станут еще более спазмированными. Из-за этого боли во время полового контакта и дискомфортные ощущения в области спины и таза усилятся.

«Со временем вы просто будете ходить с перенапряженными мышцами тазового дна, что на самом деле может привести к таким явлениям, как сильная боль во время менструации, спазмы в животе во время менструации на протяжении всего цикла», — отметила Перси.

Также, по ее словам, из-за слишком частого выполнения упражнений Кегеля женщины могут испытывать дискомфорт при использовании тампонов и менструальных чаш.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала, как можно улучшить качества секса и сделать оргазмы ярче. По ее словам, усилить удовольствие во время полового контакта поможет тренировка мышц тазового дна с помощью тренировок по методу Кегеля.