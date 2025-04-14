Можно ли убрать второй подбородок у косметолога

Второй подбородок – проблема, которая может настигнуть каждого, вне зависимости от возраста и пола. И сразу внешний вид преображается не в лучшую сторону: создается ощущение тяжести, искажается овал лица. Избавиться от жировых отложений в этой области не так просто, но возможно. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала "Рамблеру" о наиболее популярных и действенных косметологических способах это сделать.

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Почему появляется второй подбородок

Прежде чем говорить о методах коррекции, стоит понять, почему же появляется второй подбородок. Причин множество. И это не всегда лишний вес, а, например, генетическая предрасположенность. Наследственные факторы могут серьезно влиять на распределение жировой ткани и структуру костей лица. Или же это исключительно ваша анатомическая особенность, так как некоторым людям свойственно более короткое расстояние между подбородком и шеей, что визуально увеличивает вероятность появления второго подбородка. Мадина Байрамукова Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог

К списку причин можно смело добавить гормональный дисбаланс, который нередко влияет на обмен веществ и распределение жировой ткани; неправильную осанку (сутулость и неправильное положение головы ведут к ослаблению мышц шеи и деформации контуров лица), возрастные изменения (с годами наша кожа теряет эластичность, а мышцы шеи ослабевают, что приводит к провисанию тканей и образованию второго подбородка) и, наконец, тот самый избыточный вес, который ведет к накоплению жировых отложений в этой области.

Как эффективно бороться с растяжками

Инъекции липолитиков

Липолитики – это специальные вещества, которые вводятся непосредственно в жировую ткань. Суть метода в том, что липолитики разрушают мембраны жировых клеток, в итоге жир высвобождается, а потом выводится из организма естественным путем. Для достижения видимого результата следует пройти курсовое лечение, а позже соблюдать рекомендации специалиста. Мадина Байрамукова Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог

Важным условием после инъекций липолитиков является проведение регулярного массажа в области подбородка. Массаж улучшает лимфодренаж, стимулирует переработку жиров и способствует окончательному устранению жировых отложений.

Специалисты рекомендуют проводить массаж каждые 2-3 дня в течение нескольких месяцев.

Для усиления эффекта инъекций липолитиков стоит дополнить другими процедурами – это может быть ультразвуковая кавитация или радиочастотный лифтинг, которые подтягивают кожу и предотвращают ее провисание.

Ультразвуковая кавитация

Смысл процедуры в том, что на жировую ткань воздействует ультразвук, что вызывает разрушение мембраны адипоцитов. Кавитация является безболезненной процедурой, хотя процесс восстановления длится не слишком долго.

Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг)

Этот метод заключается в использовании радиочастотной энергии – кожа и подкожные ткани нагреваются, что приводит к стимуляции выработки эластина и коллагена. Как следствие, кожа подтягивается, контуры лица улучшаются. Мадина Байрамукова Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог

Лазерная липосакция

Один из наиболее эффективных способов избавления от второго подбородка. Что важно – еще и наиболее щадящий. Обычно процедура занимает всего около 10 минут. Суть метода заключается в использовании лазерной энергии для разрушения жировых клеток. Лазерное воздействие позволяет избирательно воздействовать на жировые клетки, не повреждая окружающие ткани. Разрушенные жировые клетки позже выводятся естественным путем.