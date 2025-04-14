Можно ли убрать второй подбородок у косметолога
Второй подбородок – проблема, которая может настигнуть каждого, вне зависимости от возраста и пола. И сразу внешний вид преображается не в лучшую сторону: создается ощущение тяжести, искажается овал лица. Избавиться от жировых отложений в этой области не так просто, но возможно. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала "Рамблеру" о наиболее популярных и действенных косметологических способах это сделать.
Почему появляется второй подбородок
Прежде чем говорить о методах коррекции, стоит понять, почему же появляется второй подбородок. Причин множество. И это не всегда лишний вес, а, например, генетическая предрасположенность. Наследственные факторы могут серьезно влиять на распределение жировой ткани и структуру костей лица. Или же это исключительно ваша анатомическая особенность, так как некоторым людям свойственно более короткое расстояние между подбородком и шеей, что визуально увеличивает вероятность появления второго подбородка.
К списку причин можно смело добавить гормональный дисбаланс, который нередко влияет на обмен веществ и распределение жировой ткани; неправильную осанку (сутулость и неправильное положение головы ведут к ослаблению мышц шеи и деформации контуров лица), возрастные изменения (с годами наша кожа теряет эластичность, а мышцы шеи ослабевают, что приводит к провисанию тканей и образованию второго подбородка) и, наконец, тот самый избыточный вес, который ведет к накоплению жировых отложений в этой области.
Как эффективно бороться с растяжками
Инъекции липолитиков
Липолитики – это специальные вещества, которые вводятся непосредственно в жировую ткань. Суть метода в том, что липолитики разрушают мембраны жировых клеток, в итоге жир высвобождается, а потом выводится из организма естественным путем. Для достижения видимого результата следует пройти курсовое лечение, а позже соблюдать рекомендации специалиста.
Важным условием после инъекций липолитиков является проведение регулярного массажа в области подбородка. Массаж улучшает лимфодренаж, стимулирует переработку жиров и способствует окончательному устранению жировых отложений.
Специалисты рекомендуют проводить массаж каждые 2-3 дня в течение нескольких месяцев.
Для усиления эффекта инъекций липолитиков стоит дополнить другими процедурами – это может быть ультразвуковая кавитация или радиочастотный лифтинг, которые подтягивают кожу и предотвращают ее провисание.
Ультразвуковая кавитация
Смысл процедуры в том, что на жировую ткань воздействует ультразвук, что вызывает разрушение мембраны адипоцитов. Кавитация является безболезненной процедурой, хотя процесс восстановления длится не слишком долго.
Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг)
Этот метод заключается в использовании радиочастотной энергии – кожа и подкожные ткани нагреваются, что приводит к стимуляции выработки эластина и коллагена. Как следствие, кожа подтягивается, контуры лица улучшаются.
Лазерная липосакция
Один из наиболее эффективных способов избавления от второго подбородка. Что важно – еще и наиболее щадящий. Обычно процедура занимает всего около 10 минут. Суть метода заключается в использовании лазерной энергии для разрушения жировых клеток. Лазерное воздействие позволяет избирательно воздействовать на жировые клетки, не повреждая окружающие ткани. Разрушенные жировые клетки позже выводятся естественным путем.
Лазерная липосакция проводится под местным обезболиванием, отличается минимальным повреждением тканей и коротким периодом восстановления, что делает ее безопасным и эффективным вариантом для коррекции контуров. Плюсы процедуры в ее точности, что позволяет моделировать контуры лица и шеи, достигая желаемых эстетических результатов.