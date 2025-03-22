104-летняя женщина раскрыла два оригинальных секрета своего долголетия

104-летняя жительница Великобритании из графства Тайн-энд-Уир отметила очередной день рождения и раскрыла два секрета долголетия. Об этом пишет NewcastleWorld.

© Lenta.ru

Дороти Доусон отпраздновала 104-й день рождения в доме престарелых в городе Ньюкасл. Поздравить долгожительницу пришли ее родственники и друзья. Женщина родилась в Лондоне и работала на заводе боеприпасов во время Второй мировой войны. Тогда же она встретила будущего мужа, с которым впоследствии прожила всю жизнь.

Во время празднования дня рождения женщина назвала две оригинальные причины своего долголетия.

«Мой секрет долгой жизни — есть много каши и пение», — заявила британка.

Ранее 108-летняя жительница Японии, которая продолжает работать парикмахершей, раскрыла секрет активного долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря постоянным физическим нагрузкам.