Что такое методика зеркальных упражнений и как она может помочь мозгу

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что методика зеркальных упражнений, набирающая популярность в сети, действительно эффективна для тренировки мозга и помогает перегрузиться в течение рабочего перерыва.

«Есть так называемые левое и правое полушария, а между ними область, называемая мозолистым телом. Эту часть мы и прокачиваем во время таких тренировок», — объяснил он в беседе с Life.ru.

Такие методики можно использовать и в офисе. Они помогают снять напряжение, переключить внимание с одного действия на другое и мобилизовать мыслительные ресурсы, добавил Гайфутдинов.

Ранее профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина рассказала о случаях, когда может ухудшиться память.