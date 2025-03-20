Действительно ли пальмовое масло вредно для организма

В последние годы пальмовое масло стало центральной темой множества дискуссий о здоровом питании. Диетолог и терапевт Галина Леонтьева объяснила, насколько оно действительно вредно.

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— Прежде всего, важно понимать, что пальмовое масло само по себе не является ядом. Ключевым фактором, на который нужно обращать внимание, является общее количество насыщенных жиров в диете, а не конкретные виды жиров. Именно соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в рационе имеет значение для здоровья, — подчеркнула специалист.

Пальмовое масло благодаря своим свойствам и низкой стоимости широко используется в пищевой промышленности. Оно содержит около 50 процентов насыщенных жирных кислот, что уступает только кокосовому, содержащему около 90 процентов.

— Иногда на продуктах можно увидеть ярлыки «без пальмового масла», которые не всегда означают более здоровый выбор. Замена пальмового масла в продукте не всегда является преимуществом. Мы должны учитывать, чем заменяется это масло и каков общий процент насыщенных жиров в продукте, — отметила врач.

Тем не менее страхи по поводу насыщенных жиров небеспочвенны. При этом Леонтьева указала, что пальмовое масло не оказывает существенного влияния на липидный профиль у людей с нормальным уровнем холестерина. При этом для людей с лишним весом или повышенным уровнем холестерина злоупотребление пальмовым маслом может еще сильнее повысить его дозу в крови.

Кроме того, в результате процесса преобразования в пальмовом масле могут содержаться токсины. Они не являются его частью, а возникают из-за ошибок в технологическом процессе производства, сообщает RuNews24.ru.

Гастроэнтеролог, диетолог Ольга Евлашева рассказала, что не все виды масел полезны для организма. По ее словам, полезными являются рапсовое, оливковое, кукурузное, льняное, масло семян подсолнечника, грецкого ореха. Также эксперт перечислила вредные масла для человека.

Терапевт высшей квалификации Людмила Лапа указала, что в разумном количестве пальмовое масло ничем не опаснее других жиров.