Составлен список продуктов для правильного питания

Эксперт по правильному питанию и владелица бренда Vegannova Анастасия Муратова поделилась с сайтом «Страсти» проверенным списком важных продуктов для поддержания здорового рациона. Она рассказала об ингредиентах, которые помогут чувствовать себя лучше и отлично выглядеть.

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Как отметила специалист, здоровое и полезное питание — не просто дань моде, а необходимая составляющая долгой и активной жизни. Чтобы оставаться в тонусе, важно уделять внимание тому, что мы едим каждый день. Сбалансированный рацион помогает поддерживать оптимальный вес, улучшает работу мозга и укрепляет иммунную систему. Более того, именно правильное питание служит эффективной профилактикой в предотвращении множества болезней, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

Какие продукты нужно обязательно включить в свой рацион, чтобы хорошо себя чувствовать и долго жить

Матча и гречишный чай

Любителям кофе и классических чайных напитков стоит разнообразить сове меню более старинными рецептами. Например, матча (японский зелёный чай, смолотый в порошок) богат антиоксидантами, витаминами С и А, калием, магнием белком и даже железом. Он снижает уровень холестерина в крови, укрепляет иммунитет, разгоняет метаболизм, помогает бороться с анемией и повышает концентрацию внимания.

Гречишный чай, в свою очередь, содержит витамины группы B и множество полезных минералов, таких как магний и железо. Он может послужить отличной альтернативой классическим напиткам и заменить половину вашей аптечки. Этот чудодейственный напиток снижает сахар в крови, улучшает пищеварение, купирует отечность и отлично снижает стресс.

Сухофрукты

Сухофрукты являются богатым источником клетчатки и натуральных сахаров. Они помогают улучшать пищеварение и поддерживать уровень энергии в течение дня. Курага содержит калий, изюм — железо, а инжир — кальций. К тому же большинство сушеных фруктов очень полезны для женского здоровья: они богаты цинком, селеном и фосфором, за счет чего при умеренном употреблении способствуют сокращению менструальных болей и нормализации цикла.

Бобовые

Все бобовые, особенно фасоль и чечевица, служат растительным источником белка, незаменимых аминокислот и клетчатки. Они могут стать отличной заменой мясу в пост и для вегетарианцев. Благодаря бобовым в своем рационе вы сможете лучше контролировать уровень сахара в крови и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Натуральные специи без добавок

Натуральные специи без красителей, соли и других добавок — важная добавка к сбалансированному рациону. Они не только придают блюдам свежий вкус и приятный аромат, но и обладают различными лечебными свойствами. Например, куркума имеет противовоспалительное действие, корица помогает худеть и регулировать глюкозы в крови, что очень важно для диабетиков. Имбирь укрепляет иммунитет, а в простой петрушке больше витамина С, чем в лимонах и других цитрусовых.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые крупы (те же гречка, многие виды риса, киноа, овес, полба или кукуруза) содержат большое количество клетчатки, витаминов группы B и железо. Они помогают снизить риск развития диабета 2 типа, улучшают пищеварение и поддерживают здоровый вес. Употребляя именно цельнозерновые продукты введете в свой план питания полезные долгие углеводы, которые не только дают адекватное чувство сытости без переедания, но и заряжают необходимым количеством энергии, что исключает кусочничество и сокращает тягу к сладкому.

Консервы (овощные и рыбные)

Вопреки расхожему мнению качественные консервы из рыбы (той же горбуши или тунца) сохраняют полезные элементы свежего продукта почти в полном объеме, поэтому от них не стоит отказываться. Особенно если основа сохраняется не в рассоле или масле, а в собственном соку. Консервированная рыба богата омега-3 и другими жирными кислотами, которые важны для здоровья сердца и мозга. А ферментированные овощи, которые тоже сохраняют большую часть витаминов благодаря особой технологии консервирования, даже помогают в похудении. Например, квашеная капуста не вызывает газообразования в отличие от свежей и даже дает лимфодренажный эффект.

Нежирное мясо и яйца

Привычные нам куриные яйца являются отличным источником белка высокого качества. Плюс они содержат холин и натрий, улучшающие работу мозга и сосудов, а также положительно влияющие на состояние нервной системы. Простому человеку с минимальной физической активностью можно без вреда для здоровья съедать пять-шесть яиц в неделю, но если вы усиленно занимаетесь спортом, то количество продукта можно увеличить до 6-8 штук в день.

Нежирное мясо (курица, телятина, индюшка, кролик) — источник необходимых белков и аминокислот. При этом в его состав входит натуральный коллаген, помогающий сохранить молодость кожи, поддерживать эластичность мышц и сухожилий, а также восстанавливаться после травм и переломов. К тому же всего одна чашка хорошего мясного бульона в день избавит вас от боли в суставах и ломоты в теле.

Свежие и замороженные овощи и фрукты

Фрукты и ягоды дают организму весь набор необходимых витаминов для поддержания крепкого иммунитета и борьбы с лишним весом. Всего один фрукт или ягодный перекус в день избавят вас от непреодолимой любви к булкам и тортикам — натуральная фруктоза в составе задуманного природой лакомства компенсирует эту потребность при минимуме калорий, не оседающих на боках и животе.

Овощи, в свою очередь, снабжают наше тело клетчаткой для хорошего пищеварения независимо от сезона благодаря заморозке. Однако, чтобы ваш рацион был сбалансирован, нужно потреблять не менее 350-400 грамм овощей ежедневно! Это равно большой порции свежего салата или двум добавкам к гарниру на ужин и обед.

Растительное молоко

Альтернативное молоко — не просто дань моде или мастхев современных кофеен. Оно насыщает организм кальцием без лактозы и служит отличным выбором при непереносимости молочного белка или диетах. Отдавая ему предпочтение, вы не только избавитесь от несварения желудка и проблем с кишечником, но и выгоните из организма лишнюю воду: растительное молоко действительно снижает отечность и «растворяет» лишние сантиметры.