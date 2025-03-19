Скрытые сахарозаменители: как их распознать и избегать

Современный рынок продуктов питания переполнен товарами, которые позиционируются как «полезные», «низкокалорийные» или «без сахара». Однако часто за такими надписями скрываются сахарозаменители, которые могут быть не менее вредными, чем обычный сахар. Диетолог и нутрициолог Вера Дудченко в беседе с WomanHit рассказала, как вычислить псевдополезные продукты и какие аналоги сахара считаются особо опасными.

«Побочки» бывают даже от натуральных добавок

«Сахарозаменители делятся на две основные группы: натуральные (стевия, эритрит, ксилит, сорбит) и синтетические (аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат). Некоторые синтетические заменители могут вызывать аллергию, головные боли или проблемы с пищеварением. Натуральные, такие как ксилит или сорбит, в больших количествах могут вызывать вздутие и диарею», — предупреждает эксперт.

Кроме того, аналоги сахара способны влиять на уровень глюкозы в крови. Особенно в этом плане опасен мальтит. Ну и привыкание к сахарозаменителям никто не отменял. Постоянное употребление в пищу продуктов с заменителями не снижает, а наоборот, подстегивает тягу к сладкому, что влечет за собой переедание.

Запомните эти названия

Конечно, сахарозаменителей сейчас десятки, и удержать в памяти их все практически невозможно. Но основные лучше сохранить себе в смартфон и обращаться к списку всякий раз перед походом в супермаркет.

Синтетические сахарозаменители:

Аспартам (E951): часто встречается в газированных напитках, жевательных резинках, «диетических» продуктах.

Сукралоза (E955): используется в йогуртах, десертах, протеиновых батончиках.

Сахарин (E954): добавляют в кондитерские изделия и напитки.

Цикламат (E952): встречается в низкокалорийных продуктах.

Натуральные сахарозаменители:

Стевия: часто используется в «здоровых» продуктах, таких как батончики, напитки и десерты.

Эритрит: популярен в продуктах для диабетиков и низкокалорийных сладостях.

Ксилит и сорбит: добавляют в жевательные резинки, зубные пасты, конфеты без сахара.

Мальтит (E965): используется в шоколаде, печенье и других кондитерских изделиях.

Как правило, все сахарозаменители указываются в конце списка ингредиентов на упаковке и обозначаются «Е»-кодами (E951, E955 и т. д.).

50 оттенков сахара

Зарубите себе на носу, что заманчивая надпись «без сахара» на упаковке еще не означает, что его там нет. Порой в составе можно найти тот же сахар, только «в профиль», то есть под иными, безобидными названиями. Это особенно важно знать людям с сахарным диабетом, которые вынуждены постоянно контролировать уровень глюкозы. Вот список самых распространенных наименований, за которыми может скрываться сахар: фруктоза, сироп агавы, мед, глюкоза, кленовый сироп, галактоза, декстроза, патока, кукурузный, рисовый, ячменный, карамельный сиропы и другие.

Имейте в виду, что разрекламированный блогерами коричневый, кокосовый и тростниковый сахар по сути ничем не отличаются от обычного. Калорий в нем нисколько не меньше. Похудеть, добавляя модный «заменитель» в кофе и десерты, точно не получится.