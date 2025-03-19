Что такое крийя-йога и в чем ее особенности

Лёгкая тренировка для новичков.

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Йога-практики – это не только смена асан и пение мантр, это гораздо более глубокая работа. Одно из интересных направлений – крийя-йога. Во время занятий необходимо мысленно направлять жизненную энергию, прислушиваться к себе и своему телу, работать в первую очередь с внутренним миром.

О чём расскажем:

Суть и особенности крийя-йоги

«Крийя-йога — это искусство управления физическим телом через асаны, бандхи и мудры», — Надежда Ахметова, тренер.

Контролировать физическое тело проще, чем ментальное или витальное (энергетическое), поскольку последнее более тонкое и меньше поддаётся воздействию человеческой воли. Практики способствуют глубокому расслаблению. Они словно массируют внутренние органы и железы, укрепляя физическое тело.

Крийя-йога может быть полезна для профилактики и лечения многих заболеваний и функциональных расстройств, таких как диабет, нарушения дыхания, гипертония. Также занятия подходят для коррекции эмоциональной неуравновешенности.

Кроме того, тренировка позволяет успокоить физическое тело во время медитации. Духовные практики также позволяют снизить разрушительное воздействие стрессов и сохранять внутреннее спокойствие в любых ситуациях.

Особенности направления

Акцент на внутреннюю работу. В отличие от многих других видов йоги, крийя-йога делает упор на медитацию, визуализацию и энергетическую практику, а не только на физические упражнения.

Дыхательные техники (пранаямы). Пранаямы играют ключевую роль в практике, помогая очистить энергетические каналы (нади) и подготовить ум к медитации.

Медитация и мантры. Практика включает глубокие медитативные состояния, часто с использованием мантр или визуализаций.

Минимальная физическая нагрузка. В отличие от хатха-йоги или аштанга-йоги, крийя-йога не требует сложных физических упражнений. Основное внимание уделяется внутренним процессам.

Духовный рост. Цель крийя-йоги — пробуждение высшего сознания и достижение состояния самадхи (единства с Вселенной).

Кому подходит крийя-йога, а кому лучше отказаться

Подходит такая практика тем, кто ищет духовного развития и хочет познать себя, предпочитает медитацию и дыхательные практики интенсивным физическим нагрузкам, хочет научиться управлять своей энергией и эмоциями. Также крийя-йога подходит людям, которые уже имеют опыт в йоге или медитации и хотят углубить свою практику.

Комплексы в крийя-йоге могут варьироваться по продолжительности и сложности в зависимости от уровня подготовки практикующего и наличия или отсутствия учителя. Даже если вы не стремитесь получить посвящение в традицию, можно выполнять простые техники, которые подходят начинающим и оказывают положительное воздействие на всех уровнях.

На физическом уровне вы улучшите общее здоровье, сможете укрепить мышцы и поработать с осанкой. Также занятия активизируют кровообращение и усиливают иммунитет.

На уровне разума вам удастся стабилизировать нервную систему, снизить уровень тревоги и беспокойства. Благодаря регулярным духовным практикам и фокусировке на процессе дыхания, сознание становится ясным, а ум — спокойным, улучшаются память и способность к концентрации.

На духовном уровне крийя-йога помогает очистить тело и ум, запустить тонкие процессы исцеления. Это путь к гармонии и глубокому внутреннему преображению.

Есть и противопоказания для занятий. Ниже категории людей, которым крийя-йоги не подходит.

Люди, ищущие только физическую нагрузку. Если ваша цель — исключительно укрепление мышц или похудение, крийя-йога может показаться недостаточно интенсивной. В этом случае лучше обратить внимание на хатха-йогу, аштанга-йогу или другие активные виды йоги.

Те, кто не готов к внутренней работе. Крийя-йога требует глубокого погружения в себя, работы с энергией и медитацией. Если вы не готовы к самоанализу, духовному росту или работе с тонкими энергиями, эта практика может показаться сложной или даже бесполезной.

Люди с психическими расстройствами. Практики крийя-йоги, особенно связанные с подъёмом энергии кундалини, могут быть опасны для людей с нестабильной психикой или диагностированными психическими расстройствами. Без руководства опытного учителя тренировки могут усугубить состояние.

Те, кто не верит в энергетические аспекты йоги. Крийя-йога основана на работе с энергией, чакрами и тонкими телами. Если вы скептически относитесь к таким концепциям, практика может не принести ожидаемых результатов.

Люди, не готовые к регулярной практике. Крийя-йога требует дисциплины и регулярности. Если вы не сможете уделять время ежедневной практике, её эффект будет минимальным.

Те, кто ищет быстрых результатов. Крийя-йога — это путь постепенного духовного роста и трансформации. Если вы ожидаете мгновенных изменений, она может разочаровать.

Люди с серьёзными заболеваниями. Некоторые техники крийя-йоги, такие как пранаямы или бандхи, могут быть противопоказаны при определённых заболеваниях (например, при сердечно-сосудистых заболеваниях или заболеваниях опорно-двигательного аппарата). Перед началом практики важно проконсультироваться с врачом и опытным учителем.

Как и какие асаны выполнять

Мы рассмотрим асаны, которые станут основой для гармоничного развития на физическом, ментальном и духовном уровнях. Асаны будут переходить одна из другой. Для создания нужной атмосферы можете поставить фоновую музыку.

Прежде чем приступать к занятию, обратите внимание на следующие рекомендации.

Выполняйте асаны медленно, синхронизируя движения с дыханием.

Сосредоточьтесь на ощущениях в теле и энергетических потоках. Отслеживайте движение энергии вверх-вниз.

Если вы новичок, выполняйте асаны под руководством опытного тренера.

Регулярная практика асан поможет укрепить тело, успокоить ум и подготовиться к более глубоким практикам крийя-йоги.

Пранамасана или «поза молитвы»

Техника выполнения

Встаньте, ступни расположите рядом, почувствуйте опору на всю стопу. Выпрямите спину, расправьте плечи.

Соедините ладони перед грудью в намасте.

Сосредоточьтесь на дыхании, выполняйте медленные и глубокие вдохи и выдохи. Настройтесь на практику.

Хаста Уттанасана или «поза поднятых рук»

Техника выполнения

Из предыдущей позы на вдохе поднимите руки вверх.

Слегка прогнитесь назад, взгляд направьте вперёд и вверх.

Тянитесь всем телом вверх, но ступни от пола не отрывайте.

Выполните несколько дыхательных циклов.

Падахастасана или «наклон вперёд»

Техника выполнения

Из Хаста Уттанасаны на выдохе сделайте наклон вперед, сгибаясь позвонок за позвонком сверху вниз.

Опустите руки к полу. Ноги старайтесь держать прямыми.

Голова стремится к коленям.

Выполните несколько дыхательных циклов.

Ашва Санчаланасана или «поза всадника»

Техника выполнения

На вдохе шагните правой ногой назад, уприте её на носок и выпрямите.

Левая нога сгибается в колене до прямого угла, руки упираются в пол. Спина прямая, а взгляд направлен вперёд.

Выполните несколько дыхательных циклов, затем повторите на другую сторону.

Парватасана или «поза горы»

Техника выполнения

Находясь в «позе всадника» поставьте переднюю ногу к задней.

На выдохе поднимите таз вверх, выпрямляя ноги и опуская голову.

Стопы и ладони прижаты к полу, ноги прямые, грудная клетка тянется к коленям. Тело образует треугольник.

Выполните несколько дыхательных циклов.

Аштанга Намаскара или «поклонение восемью частями тела»

Техника выполнения

Из «позы горы» опустите колени, грудь и подбородок на пол, удерживая таз вверх. Руки согните в локте.

Восемь точек касаются пола: две стопы, два колена, две ладони, грудь и подбородок

Выполните несколько дыхательных циклов.

Бхуджангасана или «поза кобры»

Техника выполнения

Из Аштанга Намаскара выпрямите руки и поднимите грудь вверх.

Макушкой тянитесь вверх, голова слегка запрокинута назад.

Ноги прямые, выполните небольшой прогиб в пояснице, но не доводите до болезненных ощущений.

Плечи расправлены и отведены назад.

Выполните несколько дыхательных циклов.

Дханурасана или «поза лука»

Техника выполнения

Лягте на живот, согните ноги в коленях, пятками стремитесь к ягодицам.

Поднимите корпус вверх, заведите руки назад и обхватите лодыжки руками.

Прогнитесь в спине, оторвите грудь и колени от пола.

Найдите баланс в этом положении. Выполните несколько дыхательных циклов.

Салабхасана или «поза саранчи»

Техника выполнения

Лягте на живот, ноги выпрямите, руки вытянуты назад вдоль тела.

На выдохе поднимите ноги и грудь вверх, сохраняя опору на бёдрах и тазе. Колени не касаются пола.

Выполните несколько дыхательных циклов.

Пашчимоттанасана или «наклон вперёд сидя»

Техника выполнения

Сядьте на пол, вытяните ноги вперёд, старайтесь избегать сгибания в коленях.

На выдохе наклонитесь вперед, стараясь дотянуться руками до стоп. Спина прямая.

Выполните несколько дыхательных циклов.

Советы для начинающих

Для успешной практики крийя-йоги стоит обратить внимание на несколько важных аспектов.

Начните с основ. Освойте простые асаны, пранаямы и медитации.

Регулярно практикуйтесь. Уделяйте занятиям 15 минут каждый день, а не выполняйте лишь одну тренировку в неделю, но долгую.

Слушайте тело. Не перенапрягайтесь, двигайтесь в своём темпе. Отслеживайте реакции организма, не выполняйте асаны через боль.

Дышите правильно. Дыхание – основа крийя-йоги, не пренебрегайте этой частью практики.

Будьте терпеливы. Духовный рост требует времени.

Расслабляйтесь. После практики делайте Шавасану или медитируйте.

Главное – регулярность, искренность и готовность к внутренней работе. Когда вы правильно настроены на практику, неудачной она быть просто не сможет.