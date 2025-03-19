Названо количество отказавшихся от пива россиян

Россияне стали меньше склонны к употреблению пива, показал недавний опрос ВЦИОМ. Данные о том, сколько граждан страны отказались от этого напитка, приводит РИА Новости.

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По результатам опроса почти половина (44 процента) россиян признались, что совсем не употребляют пиво. При этом 39 процентов пьют только алкогольное пиво, 5 процентов — пиво без содержания алкоголя, а 12 процентов пьют и алкогольное, и безалкогольное пиво.

5 процентов опрошенных россиян заявили, что употребляют пиво несколько раз в неделю и чаще, 8 процентов респондентов делают это раз в неделю, 11 процентов — два-три раза в месяц, а 9 процентов — раз в месяц. Кроме того, 15 процентов опрошенных стали чаще пить безалкогольное пиво за последний год, тогда как только 7 процентов начали чаще употреблять алкогольное. Вместе с этим 44 процента опрошенных стали пить пиво реже.

В свою очередь, опубликованное РБК исследование сервиса автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto показывает, что почти треть молодых россиян (28 процентов) не употребляют никакой алкоголь. 29 респондентов признались, что заказывают алкоголь в заведениях для общения с другими, а 33 процента молодых людей обращаются к спиртному только по особым поводам.

Ранее профессора гепатологии в Университетском колледже Лондона Марша Морган и Кевин Мур рассказали о плюсах отказа от алкоголя. По их словам, трезвый образ жизни способствует снижению веса и хорошему сну.