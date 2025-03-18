Названа диета, которая продлевает жизнь при болезнях сердца

Ученые из Центрального Южного университета (Китай) установили, что соблюдение здоровой растительной диеты снижает риск летального исхода от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Препринт исследования опубликован на сайте Американского колледжа кардиологии — Тhe American College of Cardiology (ACC).

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Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках 78 тысяч человек с кардиометаболическими нарушениями, которые ранее участвовали в крупных исследованиях в Великобритании, США и Китае.

Рацион каждого участника оценили по нескольким критериям. Большее количество полезных растительных продуктов, таких как овощи, фрукты, зерновые, бобовые, чай и кофе, свидетельствовало о высоком качестве питания. Увеличение доли рафинированных злаков, картофеля, подслащенных сахаром напитков и продуктов животного происхождения квалифицировалось как нездоровая привычка.

Результаты показали, что более строгое соблюдение здоровой растительной диеты снижало риск летального исхода от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний на 17-23%. Такой эффект был выражен вне зависимости от пола, возраста, веса, наличия вредных привычек и уровня физической активности.

Отмечается, что с более низким риском преждевременной смерти было связано употребление полезных напитков — чая, кофе и обезжиренного молока. При этом цельное молоко и фруктовые соки не оказывали аналогичного действия.