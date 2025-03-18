Какие кошмары говорят о проблемах со здоровьем

Плохие сновидения нередко являются следствием стресса или пережитой травмы. Однако иногда кошмар сигнализирует о патологии внутренних органов. Какие сны сообщают о проблемах со здоровьем, рассказала врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева в программе "Доктор 24".

Стресс и травма

Кошмары нередко возникают на фоне стресса и тревожности, которые развиваются из-за постоянного чтения новостей, работы в режиме многозадачности и отсутствия отдыха, рассказала Дарья Лебедева.

«Вторая причина может быть связана с посттравматическим стрессовым расстройством. Пациенты, пережившие травму (ДТП, потеря близкого, развод, смена работы), часто сталкиваются с кошмарами в течение нескольких месяцев после события. При этом такие сны могут повторяться», – Дарья Лебедева, врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ.

Проблемы с организмом

Ночные кошмары нередко сигнализируют и о внутренних проблемах организма. Например, пациенты рассказывают: "Меня ночью укусила змея", а затем у них обнаруживают язву желудка. Когда подобные сны повторяются, это может быть сигналом обратить внимание на здоровье, объяснила врач.

«Если у человека есть болезни сердца, то ему может сниться погоня, стук колес или копыт – как будто он куда-то спешит. Пациенты с повышенным артериальным давлением могут видеть сны о катастрофах, ураганах или наводнениях. В то время как о низком давлении сигнализируют кошмары, где человек обессилен, ползет, не может выбраться из капкана или куда-то не успевает», – Дарья Лебедева, врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ.

При проблемах с печенью пациенты нередко видят во сне много крови или драки, а патологии дыхательной системы проявляются сценами удушения или невозможностью вынырнуть из воды.

"Существует висцеральная теория сна, предложенная советским сомнологом Пигаревым. Она предполагает, что во сне мозг сканирует тело на предмет "поломок" и создает сюжеты, указывающие на необходимость обратить внимание на здоровье", – рассказала врач.

Лебедева также добавила, что некоторые жалуются на полное отсутствие снов, но на деле это не так. Все люди, а также животные видят сновидения, даже если не запоминают их.

«У нас сновидения преобладают во второй половине ночи, во время так называемой REM-фазы (сон с быстрыми движениями глаз). В этот период сердце бьется быстрее, давление повышается, а уровень кортизола возрастает», – Дарья Лебедева, врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ.

При этом пациенты, которые часто видят кошмары, обычно помнят свои сны. Как правило, это более творческие и эмоционально чувствительные люди, подытожила Лебедева.