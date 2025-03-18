Врач посоветовала сыпать укроп во все блюда

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова заявила, что укроп стоит добавлять во все блюда, какие возможно.

«Он содержит уникальную смесь фитонутриентов, включая флавоноиды рутин и кверцетин (Р-витамины), которые делают его мощным антиоксидантом», – заявила врач в интервью РИА Новости.

Она отметила, что содержащиеся в укропе вещества снижают воспаление и выводят потенциальные канцерогены, что предотвращает развитие рака.

Ранее «СП» писала о том, что врач назвал «скомпрометированные» углеводы самым полезным продуктом.