Российские ученые рассказали, как спасти здоровье от грязного воздуха

Эксперты Пермского Политехнического университета (ПНИПУ) рассказали о влиянии загрязненного воздуха на здоровье. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

© Газета.Ru

По данным Всемирной организации здравоохранения, 16% летальных исходов от хронических заболеваний связаны с загрязнением воздуха, что делает его одной из ключевых угроз для здоровья.

Основными источниками загрязнения в городах являются транспорт, промышленные предприятия и ТЭЦ. Вредные вещества, такие как пыль, оксиды серы и азота, вызывают хронические заболевания дыхательной системы, включая астму, бронхит и аллергию. В периоды безветрия концентрация загрязняющих веществ в воздухе может значительно превышать норму, что приводит к головным болям, тошноте и даже обморокам.

Городская среда усугубляет аллергические реакции. Пыльца растений, смешиваясь с выхлопными газами и промышленными выбросами, становится более агрессивной. Это объясняется высокой адсорбирующей способностью пыльцы, которая накапливает вредные частицы, усиливая аллергические симптомы.

Качество воздуха в квартирах и офисах зависит от множества факторов, включая вентиляцию, строительные материалы и бытовую деятельность. Источниками загрязнения могут быть мебель (выделяющая формальдегид и толуол), бытовая химия и даже системы кондиционирования. В закрытых помещениях концентрация вредных частиц и бактерий может превышать норму в сотни раз.

Для борьбы с загрязнениями эксперты рекомендуют использовать воздухоочистители. Наиболее эффективны устройства с HEPA-фильтрами, которые задерживают 99,97% частиц размером от 0,3 микрометра, включая пыльцу, шерсть животных и споры плесени. Для устранения запахов подходят фильтры с активированным углем, а для борьбы с бактериями и вирусами — ионизаторы и бактерицидные лампы.

Мойки воздуха увлажняют и очищают воздух от крупных частиц, но менее эффективны против мелких аллергенов. Для аллергиков предпочтительнее воздухоочистители с HEPA-фильтрами. Если проблема сухости воздуха актуальна, можно использовать отдельный увлажнитель, отметили специалисты.