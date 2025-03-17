Пятиминутная тренировка, которая снижает риск деменции

Найти время для занятий спортом в современном мире может быть непросто. Но что, если это будет всего 5 минут?

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Приседания с собственным весом. Они улучшают кровообращение, задействуют большие группы мышц и помогают высвободить белок BDNF, который улучшает когнитивные функции и память.

Марш на месте. Такое упражнение увеличивает пульс и приток крови к мозгу. Кроме того, координация между руками и ногами стимулирует работу мозга.

Круги руками. Эти движения снимают напряжение, делают ум более ясным, улучшают кровообращение.

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Подъёмы ног стоя. Выполняйте это упражнение около минуты, затем немного отдохните и сделайте всё то же самое для другой стороны.

Повороты туловища. Такое вращение улучшает гибкость, стимулирует умственную активность.

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