Как выбрать фитбол и зачем он нужен

По весу, росту, материалам и назначению. Ловите полный гайд.

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«Фитбол — это мяч для спортивных тренировок. Его диаметр варьируется от 45 до 95 см. Используется фитбол как в профессиональном спорте, так и в домашних занятиях. В том числе для беременных и детей. Как выбрать фитбол и какие упражнения на нём можно выполнять?», — Шамиль Байназаров, амбассадор «Спортмастер PRO».

Типы фитболов по материалам

Резиновые. Прочные, эластичные, имеют хорошее сцепление с поверхностью, подходят для интенсивных тренировок. Однако могут иметь специфический запах резины. ПВХ-фитболы (виниловые). Самые популярные, имеют антиразрывные свойства, лёгкие, доступные по цене, универсальные, но могут скользить. Латексные фитболы. Сделаны из натурального каучука — экологически чистого материала. Мягкие, комфортные и эластичные, имеют хорошее сцепление с поверхностью. Однако могут вызывать аллергию у людей с чувствительностью к латексу и менее долговечны по сравнению с ПВХ или резиной. Фитболы из термопластичного полиолефина (ТПО). Устойчивы к повреждениям, безопасны для людей с аллергией на латекс. Но и стоят такие мячи дороже, чем из ПВХ или резины. Фитболы из ABS-пластика. Массажные фитболы с шипами, прочные, но не подходят для стандартных тренировок из-за наличия шипов. Фитболы с текстурированной поверхностью: пупырышками, ребристой поверхностью. Подходят для массажа и улучшения кровообращения, но при этом могут быть не очень комфортными при длительных тренировках. Экофитболы. Изготовлены из резины или ПВХ, полученных в результате переработки, подходят для людей, заботящихся о природе, однако могут быть менее долговечными.

Типы фитболов по назначению

Классические круглые — универсальные мячи, подходящие для большинства тренировок. Овальные (эллиптические) — для тренировок на стабилизацию, баланс и укрепление мышц кора. С ручкой или рожками — для кардиотренировок, тренировок для детей и начинающих. Массажные с шипами или пупырышками — для миофасциального релиза, массажа. Для баланса (полусферы) — для упражнений на баланс, укрепление мышц кора и стабилизацию. Детские — для координации движений и укрепления мышц. Для йоги и растяжки — для гибкости, расслабления мышц и поддержки тела в некоторых асанах. Для силовых тренировок — укрепляют мышцы с использованием дополнительного веса. Для реабилитации — помогают восстановиться после травм, улучшить подвижность. Для беременных — для поддержки тела, расслабления и укрепления тазового дна и подготовки к родам.

Как выбрать фитбол по росту

Чтобы правильно подобрать размер фитбола, нужно учитывать рост:

до 155 см — диаметр 45 см;

155–170 см — 55 см;

170–185 см — 65 см;

185–200 см — 75 см

выше 200 см — 85 см.

Как понять, что фитбол подходит вам по размеру? Сядьте на мяч, бёдра должны быть параллельны полу, а колени согнуты под углом 90 градусов. Если угол больше или меньше, мяч вам не подходит.

Дополнительно можно ориентироваться по длине руки от плеча до кончиков пальцев:

для руки длиной 45–55 см: диаметр 45 см;

55–65 см — 55 см;

65–75 см — 65 см;

75–85 см — 75 см;

более 85 см — 85 см.

Вес и другие характеристики при выборе

Обычно фитбол способен выдержать нагрузку в диапазоне 150–300 кг. Она не должна быть слишком высокой.

Максимальный вес указан на упаковке или в маркировке товара. Лучше выбирать с небольшим запасом. Например, если вы весите 80 кг, возьмите мяч с нагрузкой 200 кг. Для людей с весом 100–150 кг — мячи с максимальной нагрузкой 250–300 кг, а если ваш вес превышает 150 кг, берите специализированные фитболы с повышенной прочностью. Такие делают для кроссфита или реабилитации.

Для интенсивных занятий с фитболом выбирайте мяч с максимальной нагрузкой.

Также обратите внимание на антиразрывные свойства (с пометкой burst-resistant или anti-burst). При повреждении они не лопаются, а медленно сдуваются, что делает их безопасными даже при превышении нагрузки.

Качество фитбола

Существуют стандарты качества и сертификаты безопасности для фитболов: EN ISO 9001, EN 20957, REACH*, RoHS, TÜV, GS (Geprüfte Sicherheit). При выборе обращайте внимание на их наличие.

Как избежать проколов и повреждений?

Используйте фитбол на гладкой поверхности.

Проверяйте пол перед тренировкой.

Не перекачивайте фитбол: надувайте его до состояния, при котором он слегка прогибается под вашим весом.

Храните вдали от прямых лучей солнца и батарей, не держите его на балконе или в гараже.

Популярные вопросы про фитбол

Нужен ли спортивный коврик для фитбола?

Спортивный коврик — это необязательный, но полезный аксессуар. Он предохраняет мяч от неровностей на полу, придаёт стабильность и делает тренировку безопаснее.

Как цвет фитбола влияет на спортивную мотивацию?

Некоторые выбирают инвентарь по цветовой гамме — и правильно делают! Цвет влияет на мотивацию к занятиям. Например, синий придаёт внутреннее спокойствие, красный заряжает энергией, зелёный помогает бороться со стрессом, оранжевый дарит хорошее настроение.

Важно ли наличие антискользящего покрытия?

Наличие антискользящего покрытия на фитболе может быть важным, особенно для новичков или при интенсивных нагрузках. К тому же некоторые антискользящие покрытия обладают и антибактериальными свойствами. Однако если в ваших планах статические упражнения, то наличие антискользящего покрытия необязательно: современные качественные мячи обеспечивают необходимое сцепление.

Универсальные упражнения с фитболом

Упражнение на баланс

Встаньте на одну ногу, вторую согните в тазобедренном и коленном суставах под углом 90°. Фитбол держите в руках перед собой.

Поднимите руки с мячом наверх. Удерживайте его, сохраняя равновесие. Вернитесь в исходное положение.

Скручивания

Хорошо включают в работу мышцы-стабилизаторы: кора, ягодичные, некоторые мышцы бедра.

Лягте на мяч спиной, поместите руки за голову, локти разведены в стороны. Ноги на ширине плеч и согнуты в коленях под прямым углом.

Выполняйте подъёмы корпуса, сохраняя исходное положение таза.

Приседания

Упражнение для выполнения возле стены.

Встаньте ровно и прижмите мяч спиной к стене.

Приседайте, удерживая и прокатывая фитбол по стене.

Как видите, выбрать фитбол и освоить несколько базовых упражнений на нём не так уж сложно. Желаем отличной мотивации и приятных тренировок.