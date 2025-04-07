Педикюр vs. подология: в чем разница

Здоровье и красота ног тесно связаны, однако эстетический педикюр и подология — это разные подходы к уходу за стопами. Чем они отличаются, в каких случаях необходима консультация подолога и как правильно заботиться о ногах рассказала "Рамблеру" Екатерина Солодова — специалист в области подологии, мастер медицинского массажа.

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Педикюр и подология: ключевые различия

Эстетический педикюр — это уходовая процедура, направленная на поддержание красивого внешнего вида стоп. В зависимости от состояния стоп, посещать мастера рекомендуется один раз в три-четыре недели, но слишком частые процедуры могут негативно сказаться на коже. Основная задача эстетического педикюра — придать стопам аккуратный внешний вид без глубокой диагностики проблем. Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Подология — это наука о стопе, которая занимается диагностикой, восстановлением и профилактикой различных недугов ногтей и кожи ног. Специалист не только осуществляет уход за кожей и ногтями, но и выявляет причины нарушений, рекомендует индивидуальные схемы восстановления и подбирает профилактический уход. После курса восстановления и решения проблемы все равно необходимо посещать подолога раз в шесть-восемь месяцев.

Компетенции и ответственность специалистов

Мастер эстетического педикюра выполняет уходовые процедуры: обрабатывает кожу и ногти стоп, наносит ухаживающие средства. Его задача — улучшить внешний вид стоп, не более. Специалист несет ответственность за некачественное оказание услуги. Подолог проводит детальный осмотр, собирает анамнез, выявляет причины возникновения проблем, предлагает схему работы для устранения беспокойства в стопах, далее дает рекомендации по профилактике и, если необходимо, направляет к врачам узких специальностей. Он несет ответственность за помощь человеку и предотвращение проблем. Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Квалификация и обучение

Мастер педикюра обучается в специализированных центрах и получает свидетельство о прохождении курсов. Его квалификация может повышаться за счет дополнительных тренингов.

Подолог должен иметь среднее или высшее медицинское образование и пройти специализированное обучение, включая курсы по работе с патологиями стоп. Его уровень подготовки значительно выше, чем у мастера педикюра.

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Инструменты и методы

Эстетический педикюр может включать:

аппаратную обработку,

классический обрезной уход,

европейский необрезной метод,

японский или спа-педикюр.

Для стерилизации инструментов используются сухожар или гласперлен, но они не всегда эффективны против грибковой инфекции.

Подология подразумевает работу с медицинскими инструментами и аппаратами. Стерилизация проводится в автоклаве, что соответствует санитарным нормам и исключает риск заражения.

Когда обращаться к подологу

Эстетический педикюр не решает проблемы стоп. Если у вас сухость, шероховатости и трещины на подошве стоп, натоптыши и мозоли, вросшие ногти, скручивание или утолщение ногтевых пластин, изменение цвета ногтевых пластин, неприятный посторонний запах и повышенная влажность стоп — необходимо записаться на консультацию-осмотр к подологу. Специалист выявит причину нарушений и предложит схемы для устранения беспокойств. Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Подолог диагностирует и помогает избавиться от проблем с ногтевыми пластинами и кожей стоп, предотвращая осложнения. Выбирая профессиональный уход, вы обеспечиваете здоровье и комфорт не только своим ногам, но и всей опорно-двигательной системе на долгие годы.