Чем полезен коэнзим Q10 и как его принимать

Коэнзим Q10 - вещество, которое есть в каждом органе тела. Также он доступен в виде добавки и содержится в некоторых продуктах. Вот какие преимущества для организма даёт регулярный приём этого веществе.

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Повышение уровня энергии. CoQ10 важен для производства энергии. Также один метаанализ 13 исследований показал, что приём добавки с этим веществом снижал усталость по сравнению с приёмом плацебо.

Уменьшение повреждения клеток. CoQ10 поддерживает здоровье клеток сразу несколькими способами. Прежде всего, он действует как антиоксидант. Также он поглощает свободные радикалы, за счёт чего уменьшает воспаление и защищает клетки от повреждений. Об этом сказала Эми Браунштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог и владелица Nutrition Digested.

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Улучшение здоровья сердца. CoQ10 помогает поддерживать здоровую работу сердца. Есть доказательства, что это вещество может защитить от развития осложнений после операции на сердце. Но требуется проведение дополнительных исследований на эту тему.

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