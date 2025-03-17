Диетолог развеяла мифы о полезных свойствах гречки

Диетолог Соломатина развеяла мифы о полезных свойствах гречки
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что гречка считается очень полезным продуктом, особенно при похудании, однако на самом деле некоторые утверждения не соответствуют действительности.
Так, белок из гречки усваивается всего на 60% и по своему аминокислотному составу не может заменить животный, отметила она в беседе с Life.ru.
Ещё одно заблуждение связано с тем, что гречневая диета помогает похудеть. На самом деле крупа не даёт полноценного и сбалансированного питания при монодиете, уточнила Соломатина.
Диетолог также сообщила, что гречка, съеденная в больших количествах, может приводить к набору веса, а зелёная гречка по составу почти не отличается от коричневой.
Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН посоветовала выбирать зерновой кофе и выпивать не более 100 мл напитка в первой половине дня.