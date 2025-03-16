Диетолог рассказал, сколько можно съесть чипсов за раз

Без вреда для здоровья и фигуры в день можно употреблять 25 граммов чипсов. Такое количество позволит не «перебрать» с жирами и солью. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Винни Кодамла.

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Эксперт объяснила, что в супермаркетах чипсы часто продаются в упаковках весом более 45 грамм. Потребители ошибочно полагают, что размер упаковки эквивалентен объему порции, хотя в действительности это не так.

Диетолог рассказала, что в одной упаковке чипсов весом 45 граммов может содержаться пятая часть рекомендуемой суточной нормы жиров для взрослого человека, а также шестая часть суточной нормы соли. Кроме того, такое количество может незаметно привнести в рацион более 200 калорий.

Сокращение порции до 25 граммов поможет избежать набора веса и не «переесть» насыщенных жиров, избыток которых повышает риск развития диабета, сердечных заболеваний и инсульта. Избыток соли также вреден для сердечно-сосудистой системы. Этот минерал увеличивает объем циркулирующей крови в организме, в результате чего повышается артериальное давление.