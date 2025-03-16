Специалисты назвали альтернативу вредным сладостям

Вредные сладости лучше заменить на полезную альтернативу, которая благотворно скажется здоровье в целом.

© unsplash

Такое мнение высказали специалисты Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики Уфы.

Так, в топ-5 полезных сладостей эксперты включили финики, которые содержат много клетчатки, витаминов, минералов и утоляют голод.

Правда, отметили эксперты, от фиников, вымоченных в сладкой воде, пользы нет. Распознать их можно по блестящей кожице, светлой шкурке и липкости.

Яблочная пастила поможет обогатить организм витаминами А, С, Е, калием и железом, а натуральная паста из орехов и семян (урчеб) – белком, клетчаткой, омега-3, витаминами А, Е, F, В.

Сушеное манго также богато витаминами В, А, С и D. Помимо прочего такое лакомство содержит кальций, железо, фосфор, клетчатку и полезные жирные кислоты.

Черный или горький шоколад поможет справиться с плохим настроением, придаст сил и повысит концентрацию внимания.

Ранее учёные из Института исследований метаболизма Макса Планка решили узнать, почему после сытного обеда нам всё равно хочется сладкого, а диетолог рассказала, стоит ли полностью отказываться от сахара.