Эксперты объяснили, что делать, если вес стоит на месте

Вес стоит на месте? Вы начали худеть, сбросили пару килограммов, но вдруг вес остановился... Это явление, известное как плато, знакомо многим. Не стоит паниковать — есть несколько эффективных способов сдвинуть вес с мертвой точки.

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1. Пересчитайте калорийность

Снижение веса уменьшает базовую потребность в калориях. Возможно, ваш текущий рацион больше не создает дефицита. Пересчитайте калораж, уменьшив его на 10–15% от уровня поддержки.

2. Избегайте слишком низкого калоража

Если вы долго сидели на очень низкокалорийной диете (менее 1200 ккал), ваш метаболизм мог замедлиться. Попробуйте временно выйти на уровень поддержки (калории, при которых вес не меняется) на 2–4 недели, а затем вернитесь к дефициту.

3. Увеличьте физическую активность

Добавьте силовые тренировки, если раньше делали только кардио. Мышцы сжигают больше калорий даже в состоянии покоя. Или повысьте бытовую активность: ходите 10–15 тысяч шагов в день.

4. Высыпайтесь

Сон 7–8 часов в сутки снижает уровень кортизола — гормона стресса, который замедляет похудение и усиливает аппетит.

5. Пейте достаточно воды

Обезвоживание замедляет метаболизм и вызывает задержку жидкости. Старайтесь пить 30–40 мл воды на 1 кг веса в сутки.

6. Контролируйте стресс

Медитация, дыхательные практики или йога помогут снизить уровень кортизола, который способствует накоплению жира, особенно в области живота.

7. Следите за прогрессом

Иногда вес стоит, но объемы уменьшаются. Используйте сантиметровую ленту, делайте фото или ориентируйтесь на то, как сидит одежда.