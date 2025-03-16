Эксперт раскрыла пользу шпината в весеннем рационе

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина порекомендовала обязательно добавлять в весенний рацион продукты, богатые витаминами и минералами.

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Специалист посоветовала употреблять шпинат и молодую зелень. В шпинате высокий уровень витаминов А, С, К и фолиевой кислоты. Такой состав может улучшить состояние кожи и укрепить иммунную систему.

По словам Лялиной, молодой чеснок способствует детоксикации организма и улучшению работы пищеварительной системы, поэтому этот продукт также должен быть на столе весной. Редис, содержащий витамины С и В, ускоряет обмен веществ. Рукола — круглогодичный источник витаминов А и С, а также кальция и железа. Сельдерей обладает противомикробными свойствами и помогает регулировать уровень сахара в крови и пищеварение.

Эксперт добавила, что молодой картофель — продукт с высоким содержанием витаминов С и В6 заряжает энергией, и его следует запекать с кожурой.

Эти продукты не только укрепляют общее здоровье, но и содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с усталостью и недостатком энергии после зимы.

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