Пловчиха назвала группы продуктов, мешающих эффективным тренировкам

Рассказываем, что можно и нельзя есть спортсменам перед соревнованиями и почему.

© Чемпионат.com

«Каждые соревнования в плавании — это не просто демонстрация физической подготовки, но и результат правильной организации питания спортсмена. Неоднократно я видела, как даже самый подготовленный пловец терял драгоценные секунды из-за плохо подобранного рациона. В спорте высших достижений даже мелочи играют огромную роль», —София Максимова, профессиональная пловчиха, многократный победитель чемпионатов России.

Правильное питание напрямую влияет на выносливость, концентрацию, скорость реакции и эмоциональное состояние спортсмена. Важно понимать, что пищеварение – это энергозатратный процесс, и, если перед стартом употребить неподходящие продукты, организм направит значительные силы на их переработку вместо того, чтобы обеспечить вас максимальной энергией для соревнования.

Более того, неправильное питание может привести к дискомфорту, который помешает вам полностью раскрыть свой потенциал на соревнованиях.

Какие продукты могут испортить выступление?

1. Тяжёлое мясо (свинина, говядина)

Мясо таких сортов содержит много насыщенных жиров и сложных белковых соединений, которые перевариваются в течение пяти-шести часов. Потребление такого продукта перед соревнованиями может вызвать тяжесть в желудке, сонливость и даже тошноту. Организм потратит энергию на переваривание вместо того, чтобы активно снабжать мышцы кислородом и энергией во время соревнования.

2. Жареная и жирная пища

Блюда, приготовленные на масле или жире, создают дополнительную нагрузку на желудок и печень. Они медленно перевариваются, увеличивают риск дискомфорта и расстройств пищеварения, таких как вздутие и тяжесть, которые отвлекают от концентрации и снижают физические показатели.

3. Острые и пряные блюда

Перец, специи и соусы раздражают слизистую оболочку желудка, вызывают изжогу и повышают риск возникновения желудочно-кишечных расстройств. Это также усиливает жажду и может привести к быстрому обезвоживанию организма, что критично в условиях соревнований.

4. Новые и незнакомые продукты

Любые эксперименты с новыми продуктами могут привести к непредсказуемым последствиям – от лёгкого дискомфорта до серьёзных аллергических реакций. В день соревнований организм должен получать привычную пищу.

5. Сладости и продукты с высоким содержанием сахара

Конфеты, торты, пирожные и шоколадные батончики могут вызвать резкие скачки уровня сахара в крови. Это чревато быстрым появлением чувства усталости и головокружения прямо во время старта или на пике нагрузки.

6. Газированные и алкогольные напитки

Газированные напитки вызывают вздутие живота и дискомфорт в желудке, а алкоголь приводит к быстрому обезвоживанию организма, нарушает работу нервной системы, ухудшает координацию движений и замедляет реакцию. Всё это абсолютно недопустимо для спортсмена перед важными соревнованиями.

Рекомендуемый рацион пловца в день соревнований

Рацион должен быть максимально лёгким и легкоусвояемым, при этом он обязан обеспечить организм необходимыми питательными веществами для успешного выступления.

Завтрак: овсяная каша на воде с добавлением фруктов (например, банан, яблоко), небольшого количества орехов или сухофруктов, зелёный чай или обычная вода. Такой завтрак стабилизирует уровень сахара и обеспечивает организм медленными углеводами на весь день.

Перекус за два-три часа до старта: небольшой бутерброд из цельнозернового хлеба с нежирным сыром или индейкой плюс фрукт (яблоко, груша). Это позволит поддержать уровень энергии и не перегрузит желудок.

Перекус за 30 минут до старта: энергетический батончик или фруктовое пюре – это быстрые углеводы, которые быстро усваиваются и дают мгновенный заряд энергии непосредственно перед заплывом.

После старта: сразу после соревнований необходимы белки и быстрые углеводы для восстановления организма. Идеально подойдут белковый коктейль, творог с фруктами, банан или нежирный натуральный йогурт.

Рацион пловца должен быть осознанным и тщательно продуманным, чтобы максимально раскрыть его физические возможности и привести к победе. Питайтесь правильно, берегите себя и смело идите к новым рекордам!