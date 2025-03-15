Какая оптимальная частота приемов пищи в день

Нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Диана Никитина объяснила, как рацион и режим питания влияют на уровень энергии в течение дня и какие ошибки могут приводить к хронической усталости. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам оптимальную частоту приемов пищи, которая поможет поддержать высокий уровень работоспособности и избежать упадка сил.

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По словам Никитиной, три полноценных приема пищи — завтрак, обед и ужин — являются золотым стандартом для большинства людей. Такой режим предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови и позволяет поддерживать стабильный уровень энергии.

«Завтрак особенно важен, так как он запускает метаболизм и помогает организму проснуться. Исследования показывают, что полноценный утренний прием пищи, включающий белки, полезные жиры и сложные углеводы, улучшает когнитивные функции и концентрацию», — Диана Никитина, нутрициолог.

Дополнительные перекусы иногда уместны при высоких физических нагрузках, но, если злоупотреблять ими, можно столкнуться с резким упадком сил и лишним весом, добавила Никитина.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Бережная предупредила россиян о неожиданном последствии пропуска завтрака. Если человек игнорирует первый прием пищи, в перспективе это может привести к ожирению.