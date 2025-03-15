Раскрыт главный секрет рациона всех долгожителей

Дожить до 100 можно, если правильно выстраивать питание. Исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что в большинстве своём люди, возраст которых доходит до трёхзначной цифры, делают акцент на сложные углеводы.

© Чемпионат.com

Мы знаем наверняка, что долгожители едят в основном сложные углеводы. Например, это могут быть бобы, цельные зёрна, зелень, сладкий картофель. Проблема в том, что пончики, пирожные и конфеты в то же время создают углеводам дурную репутацию, — рассказал Бюттнер.

Эксперт рассказал, что главное различие между сложными и простыми углеводами определяется структурой их молекул сахара. Первые дольше перевариваются и усваиваются, соответственно, помогают поддерживать чувство сытости и уменьшают тягу к вредным перекусам.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.