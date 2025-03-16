Чем могут быть опасны подушки и мебель

Заместитель главврача Дубнинской больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов предупредил, что пылевые клещи, в частности дерматофагоидные клещи, могут жить в домах и вызывать аллергические приступы, если с ними не бороться с помощью регулярной санитарной уборки.

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Эти клещи питаются нашим эпидермисом в симбиотических отношениях и не опасны для человека, кроме риска возникновения аллергии. Аллергические заболевания, а также бронхиальная астма или аллергический бронхит могут быть спровоцированы этими клещами, если не соблюдать надлежащую чистоту.

Однако бояться домашних клещей не стоит. Если регулярно проводить уборку с использованием слабого раствора соды, с этой проблемой можно легко справиться. Рябов подчеркнул, что мы живём среди различных микроорганизмов и очень важно соблюдать правила гигиены, чтобы свести к минимуму любые потенциальные риски для здоровья.

«Ничего страшного абсолютно нет. Это норма. Мы живём среди вирусов, бактерий, простейших. Нам нужно просто соблюдать меры гигиены», — добавил инфекционист.

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