В чем заключается польза пищевых волокон в рационе

Пищевые волокна заполняют желудок, что способствует чувству сытости и улучшению усвоения пищи.

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Они имеют решающее значение для нормального функционирования печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и кишечника, помогают предотвратить запоры и участвуют в выведении токсинов. Кроме того, пищевые волокна важны для сохранения здорового баланса микрофлоры. Их нехватка может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, повышенной восприимчивости к инфекциям, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета II типа.

Существует два основных типа пищевых волокон: растворимые и нерастворимые. Растворимые волокна встречаются в основном в овощах, фруктах и бобовых, а нерастворимые – в злаках. Растворимые волокна, например пектин, помогают снижать уровень холестерина и глюкозы в крови. Нерастворимые, такие как клетчатка и целлюлоза, способствуют нормальному пищеварению, предотвращая запоры.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, согласно рекомендациям по здоровому питанию суточная норма потребления пищевых волокон должна составлять не менее 20 граммов. Для достижения этой нормы продукты обогащают волокнами: нерастворимые добавляют в зерновые изделия, а растворимые, такие как инулин, используют для обогащения молочных продуктов, например йогуртов.