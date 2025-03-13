Исследование Rambler&Co: треть россиян регулярно принимают БАДы с Омега-3

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКА провели опрос и выяснили, как россияне привыкли восполнять недостаток Омега-3, из каких источников получают и в какие распространенные утверждения верят.

Согласно опросу, 30% россиян регулярно принимают Омегу-3 в виде отдельной добавки – БАД, 13% получают необходимое количество из пищи, 10% принимают в комплексе с витаминами E, K, D, а также группы B, 4% – в составе витаминно-минеральных комплексов, 2% – спортивного питания. 41% не употребляют вовсе.

При этом треть (33%) респондентов не задумываются о количестве принимаемого препарата в сутки, 22% принимают Омега-3 в суточной дозировке 1000-1500 мг, по 14% – 500-800 и 150-1200 мг, 11% выбирают 250-500 мг в сутки и, наконец, 6% употребляют более 2000 мг в течение дня.

По словам Дмитрия Гурова, провизора и заведующего аптекой СБЕР ЕАПТЕКА, прием Омега-3 часто сопряжен с рядом ошибок, например, при выборе дозировки:

«Чрезмерное потребление Омега-3 может привести к побочным эффектам, таким как расстройство желудка и другим последствиям для организма. Слишком низкая дозировка не даст ощутимого эффекта. Необходимо следовать рекомендациям врача или инструкции на упаковке, учитывая индивидуальные потребности и состояние здоровья».

По словам специалиста, важно понимать, что не все сочетания Омега-3 с другими витаминами полезны. Например, при сочетании препарата с витамином К увеличивается риск кровотечений, так как Омега-3 разжижает кровь, а витамин К способствует ее свертываемости. Сочетание препарата с витамином Е характеризуется как желательное – данный антиоксидант защищает жирные кислоты от окисления, помогая сохранить их полезные свойства.

Что касается сезонности спроса на Омега-3, из числа тех, кто принимают полиненасыщенные жирные кислоты, 44% делают это постоянно, четверть (25%) – по мере необходимости, вне зависимо от сезона, 18% – только зимой, 13% – весной или осенью, вариант «лето» не выбрал никто из респондентов.

По данным статистики продаж СБЕР ЕАПТЕКА, в январе и феврале 2025 года Омега-3 приобретали на 2% больше, чем в последние два месяца 2024. В топ-городов по росту спроса вошли Оренбург (+33%), Новосибирск и Чита (+25%), Саранск (+21%), Магнитогорск (+20%). На протяжение последних пяти лет, с января 2020 года по январь 2025, в спросе на препараты с Омега-3 прослеживается выраженная сезонность: пиковые значения спроса фиксируются в декабре и марте, а самые низкие – в июне-июле.

Опрос также показал, что 22% опрошенным Омега-3 помогает поддерживать иммунитет, 17% связывают регулярный прием препарата с улучшением работы сердечно-сосудистой системы. По 3% отметили, что Омега-3 помогает им бороться с бессонницей и усталостью, справляться с сухостью кожи и тусклым цветом лица, ещё 3% подчеркнули, что препарат позволяет им лучше переносить спортивные нагрузки и способствует восстановлению мышц. По 1% признались, что с помощью Омега-3 эффективно преодолевают тревожность и депрессию, борются с сухостью глаз. Половина (50%) не обнаружили его полезного действия на свой организм.

Для 34% опрошенных основным пищевым источником Омега-3 стали жирные сорта рыб – скумбрия, сельдь, для 26% – молочные продукты и яйца, 17% отметили грецкие орехи, 12% – морепродукты и икру рыб, 3% назвали шпинат, водоросли и брюссельскую капусту, 2% – семена чиа, льна и соевые бобы. 6% не употребляют в пищу перечисленные виды продуктов, богатые жирными кислотами.

Любопытно, что большинство опрошенных придерживаются распространенных заблуждений, связанных с Омега-3. Так, 28% респондентов признались, что считают верным утверждение, согласно которому единственным источником таких кислот могут быть жирные виды рыб. Четверть (25%) считают, что настоящую Омега-3 можно получить только из пищи. 23% убеждены, что она лучше усваивается «чистой», без добавок. 21% верят, что Омега-3 можно принимать в любых количествах, 3% считают, что она может спровоцировать набор веса.

Провизор Дмитрий Гуров подтверждает, что работники аптеки также часто сталкиваются с заблуждениями потребителей относительно Омега-3:

«Хотя рыба – отличный источник Омега-3, качество и количество Омега-3 в рыбе может варьироваться в зависимости от вида рыбы, места её вылова и условий хранения, в итоге организм может недополучать необходимого количества жирных кислот из пищи. При этом их недостаток может негативно сказываться на здоровье организма, так как Омега-3 играет важную роль в укреплении разных его систем. Полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для поддержания здоровья сердца, мозга, снижения воспалений и улучшения общего самочувствия. При приеме БАДов с Омега-3 важно уделять внимание контролю качества. Сегодня рынок насыщен разными добавками. Низкокачественные могут содержать вредные примеси, тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий, пестициды или быть окисленными, что снижает эффективность жирных кислот и может быть вредно для здоровья. Необходимо приобретать БАДы только проверенных производителей, обладающих сертификатами качества».

Опрос проводился в период с 27 февраля по 6 марта 2025 года, количество респондентов – 66 063, в опросе приняли участие 52% мужчин и 48% женщин.