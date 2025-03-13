Какое обследование сердца нужно пройти в возрасте 70 лет

После 65 лет резко возрастает риск фибрилляции предсердий — опасного нарушения сердечного ритма, которое протекает бессимптомно. Об этом изданию Daily Mail рассказал Крис Пеппер, кардиальный электрофизиолог из британского медицинского центра Лидса.

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Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия, — это нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350-700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. Без лечения эта патология может привести к сердечной недостаточности, застою крови в предсердиях и образованию тромбов.

По словам доктора Пеппер, распознать мерцательную аритмию трудно, поскольку она часто протекает без симптомов. По этой причине всем людям старше 65 лет необходимо пройти электрокардиографию (ЭКГ) и эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца).

Врач отметил, что попытаться выявить фибрилляцию предсердий можно и в домашних условиях с помощью умных часов и фитнес-трекеров, отслеживающих пульс. Однако окончательный диагноз должен быть поставлен врачом.