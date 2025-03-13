Эксперт назвала самый полезный вид пищевой соли

По мнению диетолога Кристины Войт, наиболее полезной для человека является морская йодированная соль, поскольку этот продукт достаточно универсален и удобоварим для организма. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

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По словам диетолога, именно такой сорт соли заметно улучшит блюда на вашем столе и поддержит организм при йододефиците. Войт напомнила, что здоровому человеку незачем полностью отказываться от соли, но в некоторых случаях необходимо жестче регулировать ее количество в пище и тогда морская йодированная соль — это ваш выбор.