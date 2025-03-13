Дерматовенеролог назвала восемь причин, почему могут чесаться ладони

Также расскажем, как минимизировать развитие зуда.

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Зуд ладоней — неприятный симптом, который может сигнализировать о различных состояниях: от временного раздражения до серьёзных заболеваний. Разбираемся вместе с экспертом в причинах этого недуга.

Причины зуда в ладонях

«Зуд ладоней — это достаточно распространённая жалоба пациентов, которые приходят на приём к дерматологу. Этот симптом может быть спровоцирован целым рядом разных причин», Маргарита Турбовская, — дерматовенеролог и косметолог Европейского медицинского центра EMC

1. Атопический дерматит

Это хроническое воспалительное заболевание кожи, для которого характерно волнообразное течение. Оно сопровождается зудящими высыпаниями, часто приводящими к нарушению сна.

Обычно атопический дерматит развивается у лиц с генетической предрасположенностью. Триггеры могут быть разными: недостаточный уход, температура воздуха, стресс и тревога, гормональные факторы, инфекции.

2. Контактный дерматит

Заболевание представляет собой реакцию кожи на контакт с раздражающими веществами. Среди них: косметика, моющие средства, металлы (например, никель), латекс или химические вещества.

Заболевание проявляется покраснением, отёком, зудом, жжением и иногда появлением пузырьков. Обычно неприятные симптомы возникают через 12–48 часов после контакта с раздражителем.

3. Псориаз

Это аутоиммунное заболевание, при котором клетки кожи делятся слишком быстро. На коже появляются красные бляшки с серебристо-белыми чешуйками на поверхности. Болезнь может затрагивать любые части тела, включая ладони.

Пациентов беспокоят сильный зуд, жжение, появление трещин на коже.

4. Аллергия

Ещё одна причина зуда ладоней. Это иммунная реакция на определённые вещества: пищевые продукты, лекарственные препараты, пыльцу растений, шерсть животных, укусы насекомых и так далее. Помимо зуда, аллергия может проявляться отёками, покраснением и высыпаниями.

5. Вирусные инфекции

Они тоже могут сопровождаться зудом. Например, герпетическая сыпь проявляется в виде везикул (небольшие пузырьки, наполненные жидкостью) на фоне покрасневшей кожи. Они локализуются на любых частях тела, включая руки.

6. Чесоточный клещ

Чесотка — заразное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Они проникают в верхний слой кожи, вызывая сильный зуд, особенно усиливающийся в ночное время (период активности клещей).

Чаще всего поражаются кисти рук, запястья и другие места с тонкой кожей. Помимо зуда, можно заметить подкожные ходы (в виде линий) и узелки (папулы).

7. Хронические заболевания

Такие болезни, как сахарный диабет, болезни печени и почек, могут приводить к зуду кожи, в том числе ладоней. Высокий уровень глюкозы в крови при диабете или накопление токсинов в организме при заболеваниях печени и почек способны вызывать неприятные ощущения.

8. Неврологические причины

Стресс, тревога или депрессия могут проявляться физическим дискомфортом, включая зуд ладоней. Люди, испытывающие постоянное нервное напряжение, замечают усиление зуда без каких-либо видимых проявлений на коже.

Когда следует обратиться к специалисту?

Зуд ладоней — симптом, на который следует обратить внимание. В некоторых случаях без помощи специалиста не обойтись.

Если зуд ладоней сохраняется длительное время или сопровождается появлением других симптомов, например, сыпи, красноты и шелушения, необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу или терапевту для диагностики и лечения заболевания.

Как избежать зуда ладоней?

Чтобы предотвратить появление зуда ладоней и уменьшить частоту проявлений, важно соблюдать несколько простых мер профилактики.

1. Выбор правильных средств ухода:

используйте гипоаллергенные средства, а именно мягкие гели для душа, мыло и кремы, специально разработанные для чувствительной кожи. Гипоаллергенные составы минимизируют вероятность раздражения и снижают риск появления зуда;

выбирайте средства без агрессивных компонентов: без отдушек и парабенов и других потенциально раздражающих ингредиентов;

тестируйте новые косметические средства: нанесите небольшое количество средства на внутренний сгиб локтя и подождите 24 часа, чтобы исключить аллергическую реакцию.

2. Защита рук при работе с химией:

надевайте перчатки: во время уборки дома, мытья посуды или работы с любыми химическими средствами. Это защитит кожу от прямого контакта с раздражающими веществами;

следите за качеством перчаток: лучше использовать резиновые или нитриловые перчатки, так как латекс может сам по себе вызывать аллергические реакции.

3. Гигиена и правильное мытьё рук:

мойте руки тёплой, а не горячей водой: высокие температуры разрушают липидный слой кожи;

не мойте руки слишком часто: это может пересушить кожу;

минимизируйте использование антибактериальных гелей: они нарушают естественный защитный барьер кожи;

вытирайте руки насухо. Влажная среда способствует размножению грибков и бактерий.

4. Регулярное увлажнение кожи:

после каждого контакта с водой наносите увлажняющий крем или лосьон. Это предотвратит сухость кожи, которая может спровоцировать зуд;

наносите масла и бальзамы: натуральные средства отлично увлажняют и питают кожу.

5. Питание:

исключите продукты-аллергены: если у вас есть склонность к аллергии, откажитесь от цитрусовых, шоколада, орехов, морепродуктов, яиц и других продуктов, способных вызвать нежелательные реакции.

6. Управление стрессом:

занимайтесь физической активностью: регулярные тренировки помогают снять стресс и улучшить кровообращение, что положительно сказывается на состоянии кожи.

7. Климат-контроль: